Luego de que la Oficina de Respuesta Oficial destacara que el Gobierno pretende "terminar con décadas de despilfarro", el ministerio de Capital Humano informó este martes la eliminación del Programa Volver al Trabajo (VAT), decisión que afecta a 900.000 beneficiarios, y lo reemplazará por vouchers de capacitación laboral.
Gobierno dará de baja el Programa Volver al Trabajo, habrá vouchers de capacitación
El ministerio de Capital Humano informó que el plan social "finaliza el 9 de abril" y aclaró que ese mismo mes se realizará "el pago de la última asignación mensual no remunerativa", que es de $78.000.