Gobierno dará de baja el Programa Volver al Trabajo, habrá vouchers de capacitación

El ministerio de Capital Humano informó que el plan social "finaliza el 9 de abril" y aclaró que ese mismo mes se realizará "el pago de la última asignación mensual no remunerativa", que es de $78.000.

Luego de que la Oficina de Respuesta Oficial destacara que el Gobierno pretende "terminar con décadas de despilfarro", el ministerio de Capital Humano informó este martes la eliminación del Programa Volver al Trabajo (VAT), decisión que afecta a 900.000 beneficiarios, y lo reemplazará por vouchers de capacitación laboral.

A través de un comunicado publicado en la red social X, la cartera liderada por Sandra Pettovello precisó que el plan social "finaliza el 9 de abril" y aclaró que ese mismo mes se realizará "el pago de la última asignación mensual no remunerativa", que es de $78.000.

Además, señaló que las personas inscriptas en el esquema que sustituyó al Potenciar Trabajo fueron "notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina" y detalló que, si lo desean, podrán realizar cursos para acceder a la asistencia.

"Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers de capacitación laboral", agregaron desde el ministerio de Capital Humano en alusión al sistema de instrucción, que será de cumplimiento obligatorio, con control de presencialidad.

En caso de abandonar los cursos, se perderá el beneficio, sin posibilidad de volver a recibirlo. "El objetivo es que el apoyo esté asociado a resultados concretos", precisaron fuentes del Gobierno citadas por La Voz.

Dado que la baja del programa afecta a alrededor de 900.000 personas que perciben hasta ahora $78.000 mensuales por ese plan, su eliminación implicaría un ahorro de alrededor de $70.000 millones por mes. Sin embargo, la cifra final dependerá de la adhesión con la que cuente el sistema de capacitación.

Con este nuevo cambio, el Gobierno pone fin al esquema que alcanzaba quienes habían sido transferidos del Potenciar Trabajo, que buscaba brindar servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo, entre otros.

