El Gobierno declarará la Emergencia Ígnea para provincias patagónicas
Tras el reclamo de los gobernadores, la Casa Rosada avanzará con esta decisión que acelera los tiempos que se pensaban para el tratamiento del proyecto en sesiones extraordinarias. Se definió en la mesa política de este jueves.
El Gobierno nacional resolvió avanzar con la declaración de la Emergencia Ígnea a través de un decreto de necesidad y urgencia, con el objetivo de acelerar la asistencia a las provincias patagónicas afectadas por los incendios forestales, en especial Chubut, donde las llamas llevan varias semanas activas.
La decisión fue tomada luego de una reunión política realizada este jueves en Casa Rosada, en la que se analizó el reclamo de los gobernadores del sur por una respuesta más rápida ante la magnitud del daño ambiental y operativo que generan los focos ígneos. Inicialmente, la medida iba a ser tratada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, pero el Ejecutivo optó por un DNU para reducir los tiempos administrativos.
Desde el Gobierno señalaron que, si bien el decreto deberá ser posteriormente convalidado por el Congreso, su implementación permitirá destrabar de forma inmediata la llegada de recursos económicos y logísticos. En el entorno presidencial reconocen que un tratamiento legislativo tradicional podría demorar semanas.
En este contexto, Chubut recibió $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que comenzaron a transferirse en las últimas horas como parte del refuerzo financiero dispuesto por Nación. Además, se confirmó que el grueso de la asistencia se está canalizando de manera progresiva hacia las jurisdicciones más comprometidas.
En paralelo, durante la madrugada se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional que habilita financiamiento específico para el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país. La medida prevé una distribución total de más de $100.800 millones entre 1.062 asociaciones, con una asignación cercana a los $95 millones para cada entidad de primer grado. Las federaciones provinciales, en tanto, recibirán una partida adicional superior a los $7.700 millones.
La última declaración de Emergencia Ígnea a nivel nacional había sido dispuesta en 2023 y estuvo vigente hasta enero de 2024. Con este nuevo decreto, el Ejecutivo busca retomar ese marco legal para fortalecer el combate contra los incendios y sostener la asistencia a los cuerpos de emergencia.
Mientras continúan las tareas para contener el fuego en distintos puntos de Chubut, el presidente Javier Milei se expresó en redes sociales sobre el operativo desplegado, destacando el número de brigadistas, aeronaves y el volumen de recursos asignados al sistema de bomberos. No obstante, ni el mandatario ni la ministra de Seguridad viajaron a la provincia durante los días más críticos del avance de las llamas.