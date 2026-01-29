El Gobierno declarará la Emergencia Ígnea para provincias patagónicas

image

En este contexto, Chubut recibió $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que comenzaron a transferirse en las últimas horas como parte del refuerzo financiero dispuesto por Nación. Además, se confirmó que el grueso de la asistencia se está canalizando de manera progresiva hacia las jurisdicciones más comprometidas.

En paralelo, durante la madrugada se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional que habilita financiamiento específico para el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país. La medida prevé una distribución total de más de $100.800 millones entre 1.062 asociaciones, con una asignación cercana a los $95 millones para cada entidad de primer grado. Las federaciones provinciales, en tanto, recibirán una partida adicional superior a los $7.700 millones.

La última declaración de Emergencia Ígnea a nivel nacional había sido dispuesta en 2023 y estuvo vigente hasta enero de 2024. Con este nuevo decreto, el Ejecutivo busca retomar ese marco legal para fortalecer el combate contra los incendios y sostener la asistencia a los cuerpos de emergencia.

Mientras continúan las tareas para contener el fuego en distintos puntos de Chubut, el presidente Javier Milei se expresó en redes sociales sobre el operativo desplegado, destacando el número de brigadistas, aeronaves y el volumen de recursos asignados al sistema de bomberos. No obstante, ni el mandatario ni la ministra de Seguridad viajaron a la provincia durante los días más críticos del avance de las llamas.