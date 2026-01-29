Menos nacimientos, menos estudiantes: el mapa educativo que se viene hasta 2030

La reducción de la matrícula no será homogénea. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentrará la mayor baja, con más de 510 mil alumnos menos en primaria hacia 2030. Detrás se ubican la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe, que también registrarán descensos significativos.

En el otro extremo, algunas provincias del norte mostrarán caídas más moderadas, aunque ninguna quedará al margen del proceso. San Juan aparece dentro de este escenario nacional con una proyección de alrededor de 15.600 alumnos menos en primaria, un dato que anticipa desafíos concretos para la planificación educativa provincial.

En términos porcentuales, las contracciones más fuertes se esperan en distritos patagónicos y en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que provincias como Santiago del Estero, Misiones y Corrientes tendrían reducciones más contenidas.

Aulas más chicas y menos cursos

Uno de los efectos más visibles del fenómeno será el achicamiento de las aulas. Si se mantiene la cantidad actual de cursos, el informe proyecta una fuerte disminución de los grados con alta concentración de alumnos. Las secciones con más de 30 estudiantes, que hoy representan una porción relevante del sistema, pasarían a ser prácticamente residuales hacia 2030

Este escenario llevaría a que el promedio nacional baje hasta 12 alumnos por docente, uno de los ratios más bajos de América Latina y por debajo de varios países de la región. Para dimensionar el cambio, hoy Argentina se ubica en un punto intermedio, con 16 alumnos por docente.

En términos estructurales, el sistema educativo nacional podría requerir más de 50 mil cursos menos y una reorganización de más de 70 mil cargos docentes, siempre que se mantengan los criterios actuales de funcionamiento.

Riesgos y oportunidades para el sistema

La caída de la matrícula plantea tensiones, pero también abre una ventana de oportunidad. Con menos alumnos, el sistema podría destinar más recursos por estudiante sin aumentar el gasto total, siempre que exista planificación y decisiones orientadas a mejorar los aprendizajes.

El informe advierte que el principal riesgo es dejar que la inercia institucional absorba el cambio sin transformaciones reales. En ese caso, la reducción de alumnos no se traduciría en mejoras educativas, sino solo en ajustes administrativos.

Entre las estrategias que aparecen sobre la mesa se destacan la reorganización de secciones con baja matrícula, la reasignación de docentes a programas de apoyo y tutorías, el trabajo en parejas pedagógicas, la extensión de la jornada escolar y una mayor inversión en materiales, infraestructura y acompañamiento docente.

Un desafío con particularidades

El impacto de la caída de la matrícula no será igual en todos los sistemas. Mientras que en la educación pública el presupuesto no depende directamente de la cantidad de alumnos, en el sector privado la baja de inscriptos puede generar dificultades financieras para sostener estructuras pensadas para una demanda mayor.

En provincias como San Juan, donde el sistema educativo cumple además un rol social clave, el desafío será anticiparse a los cambios, evitar cierres desordenados y aprovechar el nuevo escenario para fortalecer la calidad educativa.

La transformación demográfica ya está en marcha. La manera en que cada jurisdicción decida responder definirá si la escuela del futuro logra convertir menos alumnos en mejores oportunidades de aprendizaje o si deja pasar una oportunidad histórica de mejora estructural.