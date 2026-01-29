El irónico saludo de Mario Pergolini a Susana Giménez: "Fue mi culpa"

Con el humor filoso que lo caracteriza, Pergolini incluyó en su video unas imágenes hechas con Inteligencia Artificial de ambos en situaciones amistosas; compartiendo cafés y caminatas como si fueran viejos amigos.

Embed - Histórico Mario Pergolini saluda a Susana Giménez por el Cumpleaños Seguinos en @ptcrecargado

“Hoy es un nuevo cumpleaños y pienso: ‘Mirá, de haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, hoy no tendríamos fotos como estas’. Qué sé yo”, se lamentó con ironia.

En un tramo de mayor vulnerabilidad, el actual conductor de “Otro día perfecto” asumió la responsabilidad total del conflicto: “No pasó, y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños”.

Finalmente, Pergolini cerró el mensaje con un deseo que abre la puerta a una posible reconciliación histórica: “Yo este año voy a apostar para... para que nos veamos”.