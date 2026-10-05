El Gobierno abrió el diálogo con la Iglesia por la situación de la discapacidad

En representación de la Conferencia Episcopal Argentina asistieron su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, constituida recientemente por la CEA con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.

De qué se habló en el encuentro

Los enviados de la Iglesia le entregaron a los funcionarios un petitorio y dialogaron sobre posibles soluciones para la delicada situación del área de discapacidad. Desde el Gobierno reconocieron que la actual Ley de Emergencia no se cumple en su totalidad y, aunque no ofrecieron respuestas concretas, convocaron a los referentes eclesiásticos a una nueva reunión.

“Se abre un espacio de diálogo entre el área de Discapacidad de la Conferencia Episcopal (que representa a las familias y organizaciones) y el Ministerio de Salud. Debemos apostar a este espacio de diálogo. Nos llevamos tareas para hacer y pasar en limpio algunos datos”, relató al término del encuentro Baya Casal.

La coordinadora de la Mesa de Discapacidad informó, puntualmente, que el Gobierno adeuda compensaciones a los prestadores por los años 2023, 2024 y 2025. “La Iglesia acompaña a las personas con discapacidad. Nosotros no estamos para dar soluciones políticas”, sentenció, y agregó: “Los gestos no alcanzan”.

Gesto simbólico

La Casa Rosada intentó descomprimir el clima de tensión con el colectivo de discapacidad a casi un mes de la llegada del Papa León XIV y su visita al Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. “La visita del Papa despabila bastante a la sociedad, y tal vez a las autoridades también”, deslizó Baya Casal en declaraciones a la prensa.

A fines de septiembre, el área de Discapacidad de la CEA emitió un documento titulado “La fragilidad que nos humaniza”, en el que sostuvo que “no es un hecho casual” que el Sumo Pontífice haya elegido el Cottolengo para su visita, sino que se trata de “un gesto de profundo contenido simbólico”.

En ese texto, advirtieron que “para las personas con discapacidad y sus familias está en juego la posibilidad de sostener tratamientos, terapias, apoyos y condiciones básicas que hacen posible su vida cotidiana”. En este sentido, subrayaron que “la respuesta del Estado no debe reducirse a una ecuación matemática”.

Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social, compartimos el documento: «La fragilidad que nos humaniza»



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De esa manera, cuestionaron en duros términos el proyecto de Presupuesto 2027 que envió al Congreso el Poder Ejecutivo a mediados de septiembre. “Pretender eliminar la cobertura médica obligatoria, fragmentar los aranceles únicos que universalizan el sistema o restringir el acceso a pensiones no constituye un simple ajuste fiscal, sino un desamparo ético intolerable”, alertaron.

El debate parlamentario sobre la discapacidad tiene como próxima fecha en el calendario el 15 de octubre: la oposición pidió una sesión especial para ese día con el objetivo, entre otros, de aprobar la prórroga de la Emergencia por un año. Ese fue el pedido que realizaron las organizaciones del sector ante la cercanía del vencimiento de la ley, el próximo 31 de diciembre.

La polémica con el Presupuesto hizo que el oficialismo diera un giro y presentara una nueva propuesta para perpetuar las garantías de la Ley de Emergencia, pero en la oposición desconfían del cambio de posición y reclaman que se garanticen las partidas necesarias para afrontar los pagos.

Además, presionan para eliminar el capítulo del Presupuesto que avanzaba sobre derechos del sector. Por eso, la definición en el recinto sigue abierta.