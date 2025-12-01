El dólar blue volvió a subir en San Juan y marcó distancia del oficial

En la City porteña, el comportamiento fue similar: el blue registró una variación del 0,70%, ubicándose en $1.445 para la venta y $1.425 para la compra, cifras que mantienen la brecha con el interior del país.

Mientras tanto, el dólar oficial del Banco Nación sostuvo los mismos valores que la semana pasada, sin registrar cambios. Cerró a $1.475 para la venta y $1.425 para la compra, mostrando estabilidad en un escenario de contraste con la dinámica del mercado informal.