"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > dólar blue

El dólar blue volvió a subir en San Juan y marcó distancia del oficial

El dólar blue aumentó $20 en San Juan y llegó a $1.490 para la venta, mientras el oficial se mantuvo estable. Así abrió la semana cambiaria en la provincia.

El mercado paralelo abrió la semana con movimiento alcista en San Juan. Este lunes, el dólar blue subió $20 respecto al cierre del viernes anterior y alcanzó los $1.490 para la venta y $1.390 para la compra, consolidando una tendencia que ya se venía observando en jornadas previas.

En la City porteña, el comportamiento fue similar: el blue registró una variación del 0,70%, ubicándose en $1.445 para la venta y $1.425 para la compra, cifras que mantienen la brecha con el interior del país.

Mientras tanto, el dólar oficial del Banco Nación sostuvo los mismos valores que la semana pasada, sin registrar cambios. Cerró a $1.475 para la venta y $1.425 para la compra, mostrando estabilidad en un escenario de contraste con la dinámica del mercado informal.

Te puede interesar...

Por otra parte, el dólar tarjeta, que incluye impuestos y recargos aplicados a consumos en moneda extranjera, finalizó la jornada a $1.917,50 para la venta.

Temas

Te puede interesar