El mercado paralelo abrió la semana con movimiento alcista en San Juan. Este lunes, el dólar blue subió $20 respecto al cierre del viernes anterior y alcanzó los $1.490 para la venta y $1.390 para la compra, consolidando una tendencia que ya se venía observando en jornadas previas.
El dólar blue volvió a subir en San Juan y marcó distancia del oficial
El dólar blue aumentó $20 en San Juan y llegó a $1.490 para la venta, mientras el oficial se mantuvo estable. Así abrió la semana cambiaria en la provincia.