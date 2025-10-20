El dólar blue volvió a subir en San Juan a días de las elecciones

La tendencia alcista también se replicó en la City porteña, donde el blue registró un incremento del 1,40%. Allí, el billete estadounidense cotizó en $1.505 para la venta y $1.485 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial del Banco de la Nación Argentina cerró la jornada en $1.495 para la venta y $1.445 para la compra, también con un aumento del 1,40% respecto al cierre de la semana anterior.