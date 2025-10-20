En el arranque de la semana que desembocará el próximo domingo en las elecciones legislativas nacionales, el dólar blue en San Juan mostró una nueva escalada. La divisa paralela aumentó $30 respecto al viernes pasado y se posicionó en $1.550 para la venta y $1.450 para la compra.
San Juan 8 > Información General > dólar blue
El dólar blue volvió a subir en San Juan a días de las elecciones
En el inicio de la semana previa a las elecciones legislativas, el dólar blue trepó $30 en San Juan y alcanzó los $1.550. También subió en Buenos Aires y se movieron los demás tipos de cambio.