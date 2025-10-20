"
El dólar blue volvió a subir en San Juan a días de las elecciones

En el inicio de la semana previa a las elecciones legislativas, el dólar blue trepó $30 en San Juan y alcanzó los $1.550. También subió en Buenos Aires y se movieron los demás tipos de cambio.

En el arranque de la semana que desembocará el próximo domingo en las elecciones legislativas nacionales, el dólar blue en San Juan mostró una nueva escalada. La divisa paralela aumentó $30 respecto al viernes pasado y se posicionó en $1.550 para la venta y $1.450 para la compra.

La tendencia alcista también se replicó en la City porteña, donde el blue registró un incremento del 1,40%. Allí, el billete estadounidense cotizó en $1.505 para la venta y $1.485 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial del Banco de la Nación Argentina cerró la jornada en $1.495 para la venta y $1.445 para la compra, también con un aumento del 1,40% respecto al cierre de la semana anterior.

En paralelo, el dólar tarjeta —utilizado para consumos en el exterior— finalizó en $1.943,50 para la venta.

