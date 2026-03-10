"
Martes sin cambios: el dólar blue cerró a $1.470 en San Juan

El dólar blue en San Juan mostró estabilidad en la segunda jornada de la semana financiera y se mantuvo en $1.470 para la venta. En Buenos Aires y en el mercado oficial se registraron leves bajas.

El dólar blue en San Juan cerró la segunda jornada de la semana financiera sin cambios en su cotización, manteniendo los mismos valores registrados el lunes. En el mercado informal de la provincia, la divisa norteamericana se ubicó en $1.470 para la venta y $1.370 para la compra, marcando así una jornada de estabilidad para el billete paralelo.

En paralelo, en la City porteña, el dólar blue registró una leve baja del 0,35%, finalizando la jornada en $1.420 para la venta y $1.405 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial que opera el Banco Nación también mostró una leve merma. La cotización cerró en $1.420 para la venta y $1.370 para la compra, con una caída cercana al 1,05% durante la jornada.

En el caso del dólar MEP, utilizado para operaciones financieras a través de la compra y venta de bonos, el valor de referencia terminó en $1.422,12, registrando un descenso del 0,60%.

Mientras tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, finalizó la jornada en $1.846 para la venta.

De esta manera, el mercado cambiario cerró el martes con movimientos leves en los distintos tipos de cambio, mientras que en San Juan el dólar blue se mantuvo estable en el circuito informal.

