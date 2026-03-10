Martes sin cambios: el dólar blue cerró a $1.470 en San Juan

En paralelo, en la City porteña, el dólar blue registró una leve baja del 0,35%, finalizando la jornada en $1.420 para la venta y $1.405 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial que opera el Banco Nación también mostró una leve merma. La cotización cerró en $1.420 para la venta y $1.370 para la compra, con una caída cercana al 1,05% durante la jornada.