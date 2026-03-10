El dólar blue en San Juan cerró la segunda jornada de la semana financiera sin cambios en su cotización, manteniendo los mismos valores registrados el lunes. En el mercado informal de la provincia, la divisa norteamericana se ubicó en $1.470 para la venta y $1.370 para la compra, marcando así una jornada de estabilidad para el billete paralelo.
Martes sin cambios: el dólar blue cerró a $1.470 en San Juan
El dólar blue en San Juan mostró estabilidad en la segunda jornada de la semana financiera y se mantuvo en $1.470 para la venta. En Buenos Aires y en el mercado oficial se registraron leves bajas.