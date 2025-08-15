El dólar blue se mantuvo estable en San Juan: a cuánto cerró la semana
La cotización paralela no registró cambios respecto a la jornada anterior, mientras que el oficial también se mantuvo sin variaciones.
En la City porteña, la cotización paralela mostró el mismo comportamiento estable, finalizando en $1.300 para la compra y $1.320 para la venta. Durante julio, el blue acumuló un incremento de $110, aunque desde la implementación del nuevo esquema cambiario, el 14 de abril pasado, perdió $45 frente al cierre previo de $1.375.
El dólar oficial del Banco Nación también se mantuvo estable y cerró a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta.
En tanto, el dólar tarjeta —que se utiliza para consumos en el exterior y el pago de servicios digitales— permaneció en $1.703,50, tras los cambios en las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.