El dólar blue se mantuvo estable en San Juan: a cuánto cerró la semana

En la City porteña, la cotización paralela mostró el mismo comportamiento estable, finalizando en $1.300 para la compra y $1.320 para la venta. Durante julio, el blue acumuló un incremento de $110, aunque desde la implementación del nuevo esquema cambiario, el 14 de abril pasado, perdió $45 frente al cierre previo de $1.375.

El dólar oficial del Banco Nación también se mantuvo estable y cerró a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta.