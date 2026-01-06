El dólar blue en San Juan mantuvo este martes su tendencia a la baja y volvió a retroceder $10, marcando su segunda jornada consecutiva en descenso. De esta manera, la divisa paralela cerró en $1.550 para la venta y $1.450 para la compra en el mercado informal local.
El dólar blue sigue en baja: a cuánto cerró en San Juan
Por segunda jornada consecutiva, la cotización paralela registró una caída de $10 en la provincia, mientras que el oficial y el dólar tarjeta se mantuvieron estables