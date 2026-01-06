"
El dólar blue sigue en baja: a cuánto cerró en San Juan

Por segunda jornada consecutiva, la cotización paralela registró una caída de $10 en la provincia, mientras que el oficial y el dólar tarjeta se mantuvieron estables

El dólar blue en San Juan mantuvo este martes su tendencia a la baja y volvió a retroceder $10, marcando su segunda jornada consecutiva en descenso. De esta manera, la divisa paralela cerró en $1.550 para la venta y $1.450 para la compra en el mercado informal local.

En tanto, en la City porteña el billete norteamericano mostró una leve suba del 0,30%, y finalizó la jornada con una cotización de $1.520 para la venta y $1.500 para la compra. Por su parte, el dólar oficial que maneja el Banco Nación también registró una variación negativa del 0,30%, ubicándose en $1.490 para la venta y $1.440 para la compra.

Finalmente, el dólar tarjeta —que incluye los impuestos— se posicionó en $1.937 para la venta, manteniéndose como la opción más cara dentro del esquema cambiario vigente.

