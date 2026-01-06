El dólar blue sigue en baja: a cuánto cerró en San Juan

En tanto, en la City porteña el billete norteamericano mostró una leve suba del 0,30%, y finalizó la jornada con una cotización de $1.520 para la venta y $1.500 para la compra. Por su parte, el dólar oficial que maneja el Banco Nación también registró una variación negativa del 0,30%, ubicándose en $1.490 para la venta y $1.440 para la compra.

Finalmente, el dólar tarjeta —que incluye los impuestos— se posicionó en $1.937 para la venta, manteniéndose como la opción más cara dentro del esquema cambiario vigente.