El dólar blue encontró respiro en San Juan: a cuánto cerró

En la City porteña, el panorama fue algo distinto: el dólar blue avanzó un 1% en el mercado paralelo, cotizando a $1.465 para la venta y $1.445 para la compra, según relevamientos privados.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación registró una suba del 1,40% respecto al miércoles y se ubicó en $1.425 para la venta y $1.375 para la compra, en línea con la tendencia nacional de ajuste gradual.