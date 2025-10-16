Luego del fuerte salto que tuvo el dólar blue en San Juan durante la jornada del miércoles, este jueves la divisa norteamericana mostró señales de estabilidad. Según las principales cuevas locales, el billete paralelo cerró en la franja de los $1.500 para la venta y $1.400 para la compra, consolidando un respiro luego de varias ruedas al alza.
El dólar blue encontró respiro en San Juan: a cuánto cerró
Tras el salto del miércoles, el dólar blue se mantuvo estable este jueves en San Juan y cerró en $1.500 para la venta. La calma llega a días de las elecciones, aunque el mercado sigue en tensión.