El dólar blue encontró respiro en San Juan: a cuánto cerró

Tras el salto del miércoles, el dólar blue se mantuvo estable este jueves en San Juan y cerró en $1.500 para la venta. La calma llega a días de las elecciones, aunque el mercado sigue en tensión.

Luego del fuerte salto que tuvo el dólar blue en San Juan durante la jornada del miércoles, este jueves la divisa norteamericana mostró señales de estabilidad. Según las principales cuevas locales, el billete paralelo cerró en la franja de los $1.500 para la venta y $1.400 para la compra, consolidando un respiro luego de varias ruedas al alza.

En la City porteña, el panorama fue algo distinto: el dólar blue avanzó un 1% en el mercado paralelo, cotizando a $1.465 para la venta y $1.445 para la compra, según relevamientos privados.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación registró una suba del 1,40% respecto al miércoles y se ubicó en $1.425 para la venta y $1.375 para la compra, en línea con la tendencia nacional de ajuste gradual.

La estabilidad del mercado sanjuanino se da en un contexto de fuerte tensión cambiaria a nivel nacional, a tan solo seis ruedas operativas de las elecciones de medio término. A pesar de la intervención del Tesoro de Estados Unidos, que continúa vendiendo divisas para intentar contener la escalada, la demanda por dólares en Argentina no da señales de moderarse.

