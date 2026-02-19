El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, fue citado a declaración indagatoria por el juez en lo penal económico Diego Amarante en una causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes por más de $19.353 millones.
Citan a Tapia y Toviggino a indagatoria y le prohíben salir del país
