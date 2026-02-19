"
San Juan 8 > Información General > Tapia

Citan a Tapia y Toviggino a indagatoria y le prohíben salir del país

El juez en lo penal económico citó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y a otros directivos por una causa que investiga retenciones impositivas y previsionales que habrían sido descontadas pero no depositadas.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, fue citado a declaración indagatoria por el juez en lo penal económico Diego Amarante en una causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes por más de $19.353 millones.

La resolución también alcanza al tesorero Pablo Toviggino y a otros integrantes de la comisión directiva. Además, el magistrado les prohibió salir del país mientras avanza la investigación.

La causa se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostiene que entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 la AFA habría retenido montos correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, pero no los habría depositado dentro de los plazos legales.

Según el expediente, se investigan 69 hechos y el monto total bajo análisis asciende a $19.353.546.843,85. La querella sostiene que existía capacidad financiera para cumplir con los pagos y que la omisión se habría extendido durante 19 meses consecutivos.

Tapia fue citado para el 5 de marzo, mientras que Toviggino deberá presentarse el 6. También fueron convocados otros directivos, quienes deberán declarar en los días siguientes en el juzgado con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, la defensa de la AFA ya apeló ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo a un pedido de sobreseimiento. Ahora será el tribunal de alzada el que revise esa decisión.

La indagatoria es el primer paso formal de defensa en el proceso penal: el juez expone los hechos y las pruebas reunidas hasta el momento, y los imputados pueden declarar o abstenerse. Por ahora, se trata de una investigación en etapa preliminar y la eventual responsabilidad penal deberá definirse a lo largo de la instrucción.

