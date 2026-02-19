Citan a Tapia y Toviggino a indagatoria y le prohíben salir del país

image

Según el expediente, se investigan 69 hechos y el monto total bajo análisis asciende a $19.353.546.843,85. La querella sostiene que existía capacidad financiera para cumplir con los pagos y que la omisión se habría extendido durante 19 meses consecutivos.

Tapia fue citado para el 5 de marzo, mientras que Toviggino deberá presentarse el 6. También fueron convocados otros directivos, quienes deberán declarar en los días siguientes en el juzgado con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, la defensa de la AFA ya apeló ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo a un pedido de sobreseimiento. Ahora será el tribunal de alzada el que revise esa decisión.

La indagatoria es el primer paso formal de defensa en el proceso penal: el juez expone los hechos y las pruebas reunidas hasta el momento, y los imputados pueden declarar o abstenerse. Por ahora, se trata de una investigación en etapa preliminar y la eventual responsabilidad penal deberá definirse a lo largo de la instrucción.