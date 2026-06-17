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El blue no frena en San Juan: tercer aumento consecutivo y nuevo récord

La divisa paralela volvió a registrar una suba este miércoles en la provincia. Acumula tres jornadas consecutivas al alza y se ubicó por encima de los valores que se negocian en Buenos Aires.

El mercado cambiario registró este miércoles una nueva suba del dólar blue en San Juan. La divisa estadounidense avanzó $10 respecto de la jornada anterior y cerró a $1.510 para la venta y $1.410 para la compra, consolidando una tendencia alcista que ya se extiende durante las últimas tres ruedas de operaciones.

Con este nuevo incremento, el valor del dólar informal en la provincia se mantiene por encima de las cotizaciones observadas en la City porteña, donde el billete estadounidense finalizó la jornada en $1.475 para la venta y $1.455 para la compra, registrando un avance cercano al 0,30%.

Por su parte, el dólar oficial que comercializa el Banco Nación también mostró una leve variación positiva y cerró en $1.460 para la venta y $1.410 para la compra, acompañando la tendencia observada en el resto de las cotizaciones cambiarias.

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En tanto, el denominado dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, finalizó la rueda en $1.898 para la venta.

La evolución de las distintas cotizaciones continúa siendo seguida de cerca por ahorristas, comerciantes e inversores, en un contexto donde los movimientos del mercado cambiario mantienen una fuerte incidencia sobre las expectativas económicas y financieras.

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