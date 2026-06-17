El mercado cambiario registró este miércoles una nueva suba del dólar blue en San Juan. La divisa estadounidense avanzó $10 respecto de la jornada anterior y cerró a $1.510 para la venta y $1.410 para la compra, consolidando una tendencia alcista que ya se extiende durante las últimas tres ruedas de operaciones.
El blue no frena en San Juan: tercer aumento consecutivo y nuevo récord
La divisa paralela volvió a registrar una suba este miércoles en la provincia. Acumula tres jornadas consecutivas al alza y se ubicó por encima de los valores que se negocian en Buenos Aires.