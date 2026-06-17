El blue no frena en San Juan: tercer aumento consecutivo y nuevo récord

Con este nuevo incremento, el valor del dólar informal en la provincia se mantiene por encima de las cotizaciones observadas en la City porteña, donde el billete estadounidense finalizó la jornada en $1.475 para la venta y $1.455 para la compra, registrando un avance cercano al 0,30%.

Por su parte, el dólar oficial que comercializa el Banco Nación también mostró una leve variación positiva y cerró en $1.460 para la venta y $1.410 para la compra, acompañando la tendencia observada en el resto de las cotizaciones cambiarias.