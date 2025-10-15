La oposición exige reprogramar las interpelaciones a Karina, Caputo y Lugones

El pedido fue formalizado a través de una nota enviada al presidente de la Cámara, Martín Menem, en la que los diputados reclamaron que se requiera a los funcionarios citados una respuesta concreta sobre cuándo cumplirán con la obligación constitucional. La interpelación había sido aprobada el 8 de octubre, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del reglamento interno.

Las negociaciones con los Estados Unidos

Luis Caputo debía brindar detalles sobre las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos en materia de asistencia financiera. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Mario Lugones, ministro de Salud, fueron convocados para responder por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de los audios que involucran al exdirector Diego Spagnuolo.