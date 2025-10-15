La Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada de tensión política luego de que Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones no se presentaran a las interpelaciones votadas por el cuerpo legislativo. Los funcionarios alegaron “cuestiones de agenda”, pero los bloques opositores exigen que se informe de inmediato una nueva fecha y hora para su comparecencia.
La oposición exige reprogramar las interpelaciones a Karina, Caputo y Lugones
Luego de sus ausencias en el Congreso, los Diputados solicitaron a los funcionarios que indiquen fecha y hora disponibles.