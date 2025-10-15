"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Karina

La oposición exige reprogramar las interpelaciones a Karina, Caputo y Lugones

Luego de sus ausencias en el Congreso, los Diputados solicitaron a los funcionarios que indiquen fecha y hora disponibles.

La Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada de tensión política luego de que Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones no se presentaran a las interpelaciones votadas por el cuerpo legislativo. Los funcionarios alegaron “cuestiones de agenda”, pero los bloques opositores exigen que se informe de inmediato una nueva fecha y hora para su comparecencia.

El pedido fue formalizado a través de una nota enviada al presidente de la Cámara, Martín Menem, en la que los diputados reclamaron que se requiera a los funcionarios citados una respuesta concreta sobre cuándo cumplirán con la obligación constitucional. La interpelación había sido aprobada el 8 de octubre, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del reglamento interno.

Las negociaciones con los Estados Unidos

Luis Caputo debía brindar detalles sobre las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos en materia de asistencia financiera. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Mario Lugones, ministro de Salud, fueron convocados para responder por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de los audios que involucran al exdirector Diego Spagnuolo.

Te puede interesar...

“La gestión diaria no puede ser excusa para eludir una interpelación votada por esta Cámara”, señalaron los legisladores en el escrito. “Solicitamos que se informe por el mismo medio la fecha y hora en que podrán comparecer”, agregaron.

La nota fue firmada por los jefes de bloque Germán Martínez (UxP), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Oscar Zago (Desarrollo y Coherencia) y Christian Castillo (PTS-FIT Unidad). También acompañaron Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Marcela Pagano, Paula Penacca, Vilma Ripoll, Juan Carlos Giordano, entre otros.

La insistencia de la oposición busca preservar el rol institucional del Congreso frente a la negativa del Ejecutivo a responder en el recinto. El reclamo se da en medio de un clima de creciente tensión entre los poderes del Estado, con múltiples causas abiertas y cuestionamientos a la transparencia de la gestión.

Temas