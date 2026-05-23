Educación lanzó un Trayecto de Formación para la enseñanza de oficios

“La educación en capacitación laboral requiere docentes preparados no solo en los saberes técnicos específicos de cada campo profesional, sino también en herramientas pedagógicas que permitan comprender la complejidad de los sujetos de aprendizaje y las múltiples realidades que atraviesan nuestras instituciones”, indicó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Además, remarcó que “la formación docente impacta en los estudiantes sanjuaninos que encuentran en la capacitación laboral una posibilidad de crecimiento personal, inserción laboral y desarrollo para el San Juan de hoy y del futuro”.

El Trayecto Pedagógico estará organizado en tres módulos: “Los Sujetos de Aprendizaje de Escuelas Técnicas de Capacitación Laboral”, “Formación Didáctico Pedagógica I” y “Formación Didáctico Pedagógica II”.

La propuesta combinará contenidos teóricos y prácticos, el análisis crítico de las experiencias de enseñanza y el refuerzo de capacidades pedagógicas contextualizadas.

Durante la jornada también se realizó la presentación del equipo docente que acompañará el desarrollo del trayecto y se dieron a conocer aspectos vinculados al cronograma de cursado, modalidades de trabajo, fechas previstas y criterios de evaluación.