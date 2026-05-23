El Ministerio de Educación realizó el lanzamiento del Trayecto Pedagógico para Docentes de Escuelas de Capacitación Laboral, una propuesta formativa apuntada a las prácticas de enseñanza a quienes se desempeñan en espacios vinculados a la capacitación en oficios y formación profesional. El acto se desarrolló en el auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y fue encabezado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto a autoridades educativas y docentes de distintas instituciones de la provincia.
Educación lanzó un Trayecto de Formación para la enseñanza de oficios
La propuesta apunta a brindar herramientas pedagógicas a docentes de escuelas de capacitación laboral, acompañando las nuevas demandas del mundo del trabajo.