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El estudio que reveló cómo impacta la malnutrición en distintas regiones del país

Un estudio de la UBA detectó fuertes desigualdades en la alimentación infantil y ubicó a departamentos sanjuaninos entre las zonas con mayor impacto de sobrepeso y retraso en el crecimiento.

La “doble carga de la malnutrición” ya no es solamente un concepto estadístico. Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires expuso cómo conviven en distintas regiones del país problemas de retraso en el crecimiento infantil y sobrepeso en niños menores de cinco años, una combinación que preocupa cada vez más a especialistas en salud pública.

La investigación fue desarrollada por científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y permitió construir, por primera vez, un mapa detallado de la Argentina con más de 500 jurisdicciones analizadas.

El relevamiento se realizó con datos antropométricos —peso y talla— de casi un millón de niños atendidos en más de 7.000 centros de salud públicos de todo el país.

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En ese contexto, San Juan aparece dentro del mapa nacional de la doble carga de malnutrición, aunque no figura entre las zonas más comprometidas del país. Los sectores más preocupantes fueron detectados principalmente en regiones del sur de la Patagonia y en provincias del norte y centro argentino, donde los indicadores mostraron niveles más elevados.

El trabajo científico advierte que el problema no pasa únicamente por la falta de alimentación, sino también por la mala calidad nutricional. Es decir, niños que pueden presentar exceso de peso y, al mismo tiempo, déficits de crecimiento o nutrientes esenciales.

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Según explicaron los investigadores, el objetivo del estudio no apunta a generar alarma, sino a aportar información concreta para orientar políticas públicas basadas en evidencia y detectar desigualdades territoriales.

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“El mapa muestra inequidades. En un país equilibrado, no deberían existir zonas marcadamente peores que otras”, explicó el investigador del CONICET, Gerardo Cueto, uno de los responsables del trabajo.

Los especialistas remarcaron además que la situación debe observarse con atención porque la malnutrición infantil puede afectar el desarrollo físico, cognitivo y la salud futura de niños y niñas.

El estudio fue publicado en la revista científica Spatial and Spatio-temporal Epidemiology y forma parte de una investigación más amplia que ahora buscará identificar cuáles son los factores sociales, económicos y ambientales que explican por qué algunas regiones presentan mayores niveles de malnutrición que otras.

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