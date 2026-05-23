El FMI cuestionó la inflación y pidió al Gobierno cambiar el esquema

Al mismo tiempo, advierte sobre el marco institucional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), al considerar que debe ser "modernizado".

"El personal técnico del Fondo está dispuesto a continuar brindando asistencia técnica para respaldar los esfuerzos de las autoridades orientados a corregir estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos", señala el documento oficial.

El organismo que dirige Kristalina Georgieva se refirió a la actualización que iba a ser anunciada a comienzos de 2026. En la misma, el INDEC iba a actualizar las canastas —puestas en los años 2004/05— a 2017/18, donde se contemplan otros servicios más recientes.

Sin embargo, la modernización quedó postergada luego de que Marco Lavagna dejara el cargo de director del organismo nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, designó a Pedro Lines al frente del INDEC y, desde ese momento, quedó aplazada la nueva canasta para medir la inflación.

Frente a eso, el staff report del FMI indica que se publicará "una vez que el proceso de desinflación esté firmemente consolidado, con asistencia técnica del Fondo para continuar fortaleciendo los arreglos institucionales de las estadísticas oficiales en línea con las mejores prácticas internacionales".

En la misma línea, el Fondo advierte sobre otras estadísticas y mediciones: "Las cuentas nacionales también presentan limitaciones en términos de desagregación y precisión, en parte como reflejo de un año base obsoleto. Las estadísticas del sector externo también enfrentan restricciones, ya que los datos devengados por fuera del comercio de bienes solo están disponibles de manera trimestral y con un rezago de tres meses".

"Seguimos comprometidos con la producción y difusión oportuna de datos creíbles y de alta calidad", destacó el organismo.

Entre otros puntos que analizó sobre las políticas económicas del Gobierno, el FMI pidió liberar más el cepo y avanzar con las reformas tributaria y previsional. También destacó la desaceleración de la inflación y proyectó un escenario de crecimiento moderado.