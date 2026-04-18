Detrás del discurso, las cuentas: el mapa financiero de Manuel Adorni

Un departamento de 115 m² en Parque Chacabuco, del cual posee el 50%, valuado en $24.122.963.

Un inmueble en La Plata, tasado en $14.106.298. image

El primero de ellos se encuentra actualmente en venta, en un contexto donde el funcionario debe justificar una serie de hipotecas no bancarias utilizadas para financiar nuevas adquisiciones: una casa en un country y un departamento en Caballito, donde reside actualmente.

La casa en el country: créditos y aportes privados

En noviembre de 2024, Adorni y su esposa adquirieron una vivienda en el Indio Cua Golf Country Club por 120.000 dólares, un valor por debajo del estimado de mercado, cercano a los 170.000.

image

Para concretar la operación, el funcionario tomó un préstamo de 100.000 dólares, respaldado con una hipoteca sobre su propiedad en Parque Chacabuco. El financiamiento provino de dos particulares:

85.000 dólares aportados por Graciela Isabel Molina de Cancio.

15.000 dólares por parte de Victoria María José Cancio.

A esto se sumó un pago inicial de 5.000 dólares para ingresar al country.

Según consta en su declaración jurada, a fines de 2024 mantenía deudas por más de 42.000 dólares con Molina y otros 7.000 con Cancio. Bajo un esquema de amortización tipo francés, estas obligaciones implican pagos mensuales cercanos a los 4.668 dólares durante dos años.

El departamento en Caballito: otra deuda millonaria

La segunda operación relevante es la compra del departamento en Caballito. En noviembre de 2025, Adorni entregó 30.000 dólares como anticipo y asumió el compromiso de pagar otros 200.000 dólares en el plazo de un año, sin intereses.

image

Las acreedoras en este caso son dos jubiladas: Claudia Sbabo y Beatriz Viega. El esquema implica que el funcionario debería reunir unos 16.666 dólares mensuales para cumplir con ese compromiso. Ambas operaciones —country y departamento— representan un desembolso combinado de más de 21.300 dólares mensuales.

Además, la Justicia puso la lupa sobre las refacciones del inmueble: las vendedoras lo habían adquirido en 200.000 dólares y lo revendieron en 230.000 tras remodelaciones, una diferencia considerada baja en relación con las obras realizadas. Un dato adicional que investiga la fiscalía es la participación de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras, quien visitó a Adorni en Casa Rosada semanas antes de la operación.

Ingresos, ahorros y capacidad de pago

En términos de liquidez, el funcionario declaró:

6.220 dólares en el exterior

42.500 dólares en efectivo

$2.455.000 en el país image

Hasta enero de 2026, su salario mensual era de $3.358.333 (unos 2.400 dólares al tipo de cambio de entonces), cifra que luego se incrementó más de un 100%. Aun así, los ingresos formales cubrirían apenas una fracción de las obligaciones mensuales asumidas. En paralelo, su esposa, monotributista hasta ese momento, tenía un tope de facturación que no superaba los 6.000 dólares mensuales durante 2025.

Gastos bajo análisis: viajes y pagos en efectivo

La investigación también incorporó gastos relevantes realizados en dólares:

20.000 dólares para ingresar al country.

30.000 dólares como anticipo del departamento.

5.154 dólares por el pasaje de regreso de su esposa desde Nueva York. image

A esto se suma un viaje familiar a Punta del Este, cuyo pasaje de ida (4.830 dólares) fue facturado a una productora vinculada a un allegado del funcionario. Según su entorno, el dinero habría sido entregado en efectivo, sin comprobantes. El vuelo de regreso fue abonado con 3.000 dólares en efectivo, según declaró el piloto.

image

Otro punto observado es un viaje a Aruba entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Los pasajes, en clase premium economy, costaron 1.450 dólares cada uno, totalizando 5.800 dólares.

Gastos corrientes y presión financiera

A los compromisos en dólares se suman los gastos mensuales habituales:

Expensas de $500.000 en Parque Chacabuco

$700.000 en el country

Cerca de $1.000.000 en su vivienda actual

Estos valores, combinados con el resto de los gastos familiares, configuran un esquema financiero exigente que hoy es materia de análisis judicial.

image

Lo que viene: 66 preguntas en el Congreso

El caso también tendrá un capítulo político. El próximo 29 de abril, Adorni deberá presentarse en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, donde enfrentará al menos 66 preguntas vinculadas al escándalo.

Entre los puntos centrales, se espera que deba dar precisiones sobre su patrimonio, el origen de los fondos utilizados y las inconsistencias detectadas en sus declaraciones. Mientras tanto, el contraste entre su discurso público y los números que analiza la Justicia mantiene el foco sobre su situación, en un expediente que todavía está lejos de cerrarse.