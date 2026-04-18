No es lo que decimos, sino cómo: el origen de las peleas familiares

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Este fenómeno tiene además un componente cultural. En Argentina, el estilo comunicativo suele ser intenso y emocional, con interrupciones y énfasis que, en ciertos ámbitos, son interpretados como interés. Sin embargo, trasladados al ámbito familiar, esos mismos rasgos pueden potenciar el conflicto y convertir una diferencia en una discusión más profunda.

A esto se suma el uso frecuente de generalizaciones, sarcasmo e ironía, que suelen profundizar la tensión. Expresiones como “siempre” o “nunca” tienden a rigidizar la percepción del otro, mientras que las acusaciones directas activan mecanismos de defensa que bloquean cualquier intento de diálogo.

Otro factor clave es el estado emocional. El cansancio, el estrés y las exigencias diarias reducen la capacidad de escucha y favorecen respuestas impulsivas. En ese escenario, la conversación deja de buscar una solución y pasa a convertirse en una disputa por “tener razón”.

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Frente a este panorama, los especialistas proponen estrategias simples pero efectivas para mejorar la comunicación. Entre ellas, hablar desde la propia experiencia en lugar de acusar, evitar generalizaciones, escuchar activamente antes de responder y validar lo que el otro siente, incluso sin coincidir.

También recomiendan establecer pausas cuando la tensión escala, entendiendo que retirarse momentáneamente no implica evitar el conflicto, sino preservar el vínculo. La clave, señalan, está en comprender que discutir no es el problema, sino cómo se discute.

En definitiva, los conflictos seguirán existiendo, pero la diferencia está en la forma de transitarlos. En ese “cómo” se define si una relación se fortalece o se deteriora con el tiempo.