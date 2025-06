Cristina, antes del fallo de la Corte: "Estar presa es certificado de dignidad"

"Conmigo siempre han intentado amedrentar a toda la clase política, había que poner la cabeza de Cristina en la pica para ver cómo le va a los gobiernos que no le han pagado al Fondo" Monetario Internacional, acotó la presidenta del PJ nacional. En ese marco, señaló que "los argentinos tenemos que discutir y superar prejuicios y falsas antinomias".

image.png

La plana mayor del Partido Justicialista se encontraba reunida en la sede de la calle Matheu desde las 15, donde cuatro horas después arribó la presidenta del partido, Cristina Kirchner, quien encabezó un acto antes de que la Corte en breve resuelva si va a ratificar o no la condena contra la ex mandataria por la causa Vialidad. Fuera del edificio de la calle Matheu se concentraron militantes peronistas. Una vez llegada al lugar, la ex mandataria dio un discurso con críticas a la Justicia y a la gestión de Javier Milei.

Estas fueron sus definiciones más destacadas.

1. “Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor” Cristina Kirchner advirtió que su eventual encarcelamiento no resolverá los problemas del país y pidió al Gobierno “pensar otra salida”.

2. “Creen que lo van a solucionar metiéndome presa” “La detención de una persona no va a cambiar un modelo económico que ya fracasó”, sostuvo ante militantes y dirigentes del peronismo.

3. “Si algunos personajes siguen en libertad, estar presa es un certificado de dignidad” En referencia implícita a Fabián Rodríguez Simón, afirmó que “estar adentro es un acto de dignidad política”.

4. “No somos como la derecha mafiosa que se profuga tres años” Se diferenció del macrismo con una crítica directa a la fuga y posterior regreso de figuras judicializadas.

5. “Soy una fusilada que vive” Evocó el atentado fallido en su contra en septiembre de 2022 y lo conectó con su situación judicial.

6. “La casualidad no es una categoría política ni histórica” Rechazó que su enjuiciamiento sea coincidencia y lo vinculó con la ofensiva política en su contra.

7. “Están buscando cómo desarmar la organización popular que va a surgir” Acusó al Poder Judicial de actuar para impedir una reconfiguración política peronista de cara a las elecciones.

8. “No nos sigan dividiendo inútilmente a los argentinos” Reclamó evitar fracturas internas que, dijo, “terminan perjudicando a todos, incluso a los antiperonistas”.

9. “Este modelo tiene fecha de vencimiento” Comparó la política económica actual con la de Martínez de Hoz y la convertibilidad de los años ’90.

10. “Los peronistas estamos acá y vamos a seguir estando” Reivindicó la permanencia del movimiento en la escena política pese a los intentos de proscripción.