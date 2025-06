Allí respondió a los rumores de su detención: "Salió el anuncio de que soy candidata y se desataron los demonios, ahí comenzaron a pedir que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos (...) Si tan acorralada estoy, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?", advirtió y añadió desafiante: "Mirá como tiemblo".

La presentación de CFK llega en un momento clave para el peronismo, en medio de una reconfiguración del espacio de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, y en pleno debate sobre su situación judicial, a la espera de la decisión de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad.