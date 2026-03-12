"Una ciudad más ordenada": Laciar abrió sesiones con anuncios de obras

La intendente señaló que el informe presentado corresponde al balance de gestión 2025, en el que se detallan las principales acciones realizadas por el municipio y la administración de los recursos públicos.

Balance de obras y espacios públicos

Entre los principales puntos mencionados, Laciar destacó las tareas de pavimentación y repavimentación, además de distintas intervenciones de mejoramiento urbano realizadas en varios sectores del departamento.

Uno de los programas centrales fue “Volver a las Plazas”, iniciativa que permitió recuperar y poner en valor numerosos espacios verdes que se encontraban deteriorados.

A esto se sumó un avance que la intendente calificó como significativo: el 100% del departamento cuenta actualmente con iluminación LED, lo que, según explicó, mejora la seguridad, reduce el consumo energético y moderniza el sistema de alumbrado público.

Las plazas que se intervendrán en 2026

De cara a este año, la intendente anunció la continuidad del plan de recuperación de espacios verdes, que ahora se presentará bajo el programa “Volvamos a las Plazas”. En ese marco, se incorporarán muros corpóreos iluminados en distintos espacios del departamento.

Entre las plazas y plazoletas incluidas en el plan figuran:

Plaza Belgrano (barrio Palermo)

Plaza del barrio UVT

Plaza del barrio Frondizi

Plaza El Porteñito (barrio Bardiani)

Plaza Enrique Fernández (barrio Mallea)

Plaza Los Andes (calle Correa)

Plazoleta del barrio Corrientes

También se prevén intervenciones en espacios verdes de barrios como 15 de Mayo, Facultad, Solares de Otoño, Natania III, Villa Maturano, Bardiani, Misiones, Carolina II, SMATA, Las Rosas y Solares de Graffigna, entre otros.

image

Además, el municipio proyecta finalizar durante este año las obras en plazas emblemáticas como:

Plaza Salvador María del Carril (Desamparados)

Plaza Gertrudis Funes

Plaza Aberastain

Nuevo programa de reciclaje

En materia ambiental, Laciar anunció la creación del programa “Ciudad Recicla”, una iniciativa que se implementará en conjunto con el Gobierno de San Juan para mejorar el sistema de gestión de residuos.

El plan comenzará con una prueba piloto en barrios de Desamparados, donde los días martes estarán destinados exclusivamente a la recolección de residuos reciclables secos. Además, se proyecta la creación de un Centro Verde para compostaje y un Punto Limpio destinado a reciclables y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

image

Plan vial y repavimentación

Otro de los anuncios centrales estuvo vinculado a la infraestructura vial. Laciar confirmó que el municipio trabaja junto al Gobierno provincial en un plan de repavimentación de 400 cuadras, iniciado durante 2025 y con finalización prevista para 2026.

En paralelo, se ejecutará el Plan Vial de 50 cuadras, que contempla la repavimentación de calles claves del casco urbano, entre ellas:

Caseros

Aberastain

Jujuy

Avenida Rioja

Tucumán

General Acha

Mendoza

Entre Ríos

Sarmiento

Alem

Santa Fe

Mitre

Rivadavia

Laprida

Según explicó Laciar, estas obras buscan mejorar la conectividad y la transitabilidad urbana en distintos sectores de la Capital.

image

Durante su discurso, la intendente también anunció la implementación de un plan de emergencia para la recuperación de veredas en todo el departamento. La medida priorizará intervenciones en zonas sensibles, como escuelas, centros de salud y sectores con mayor circulación peatonal.

El programa se ejecutará bajo un sistema de esfuerzo compartido, en el que el vecino aporta los materiales mientras que el municipio se encarga de la mano de obra.

Seguridad y prevención

En materia de seguridad, la jefa comunal anunció la puesta en marcha de un sistema integral de prevención que combinará tecnología y participación vecinal. El plan contempla la instalación de 50 centrales de alarmas comunitarias en barrios y la colocación de 100 botones de pánico con conexión Wi-Fi en comercios.

Según indicaron desde el municipio, estas herramientas buscan fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante emergencias dentro del ejido capitalino.