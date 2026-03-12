"Una ciudad más ordenada": Laciar abrió sesiones con anuncios de obras
En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Capital, Susana Laciar hizo un balance de su gestión, destacó obras realizadas en 2025 y anunció planes de plazas, reciclaje, seguridad y repavimentación para 2026.
La intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, encabezó la apertura de las Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante y presentó un balance de gestión junto con los principales ejes de trabajo previstos para este año.
Durante su discurso, la jefa comunal destacó el trabajo conjunto entre empleados municipales, vecinos y funcionarios, y aseguró que el objetivo de la gestión es seguir consolidando una ciudad más ordenada, moderna y preparada para el futuro.
“Estamos construyendo una ciudad más ordenada, más moderna y preparada para el futuro”, expresó Laciar durante su intervención.
La intendente señaló que el informe presentado corresponde al balance de gestión 2025, en el que se detallan las principales acciones realizadas por el municipio y la administración de los recursos públicos.
Balance de obras y espacios públicos
Entre los principales puntos mencionados, Laciar destacó las tareas de pavimentación y repavimentación, además de distintas intervenciones de mejoramiento urbano realizadas en varios sectores del departamento.
Uno de los programas centrales fue “Volver a las Plazas”, iniciativa que permitió recuperar y poner en valor numerosos espacios verdes que se encontraban deteriorados.
A esto se sumó un avance que la intendente calificó como significativo: el 100% del departamento cuenta actualmente con iluminación LED, lo que, según explicó, mejora la seguridad, reduce el consumo energético y moderniza el sistema de alumbrado público.
Las plazas que se intervendrán en 2026
De cara a este año, la intendente anunció la continuidad del plan de recuperación de espacios verdes, que ahora se presentará bajo el programa “Volvamos a las Plazas”. En ese marco, se incorporarán muros corpóreos iluminados en distintos espacios del departamento.
Entre las plazas y plazoletas incluidas en el plan figuran:
Plaza Belgrano (barrio Palermo)
Plaza del barrio UVT
Plaza del barrio Frondizi
Plaza El Porteñito (barrio Bardiani)
Plaza Enrique Fernández (barrio Mallea)
Plaza Los Andes (calle Correa)
Plazoleta del barrio Corrientes
También se prevén intervenciones en espacios verdes de barrios como 15 de Mayo, Facultad, Solares de Otoño, Natania III, Villa Maturano, Bardiani, Misiones, Carolina II, SMATA, Las Rosas y Solares de Graffigna, entre otros.
Además, el municipio proyecta finalizar durante este año las obras en plazas emblemáticas como:
Plaza Salvador María del Carril (Desamparados)
Plaza Gertrudis Funes
Plaza Aberastain
Nuevo programa de reciclaje
En materia ambiental, Laciar anunció la creación del programa “Ciudad Recicla”, una iniciativa que se implementará en conjunto con el Gobierno de San Juan para mejorar el sistema de gestión de residuos.
El plan comenzará con una prueba piloto en barrios de Desamparados, donde los días martes estarán destinados exclusivamente a la recolección de residuos reciclables secos. Además, se proyecta la creación de un Centro Verde para compostaje y un Punto Limpio destinado a reciclables y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Plan vial y repavimentación
Otro de los anuncios centrales estuvo vinculado a la infraestructura vial. Laciar confirmó que el municipio trabaja junto al Gobierno provincial en un plan de repavimentación de 400 cuadras, iniciado durante 2025 y con finalización prevista para 2026.
En paralelo, se ejecutará el Plan Vial de 50 cuadras, que contempla la repavimentación de calles claves del casco urbano, entre ellas:
Caseros
Aberastain
Jujuy
Avenida Rioja
Tucumán
General Acha
Mendoza
Entre Ríos
Sarmiento
Alem
Santa Fe
Mitre
Rivadavia
Laprida
Según explicó Laciar, estas obras buscan mejorar la conectividad y la transitabilidad urbana en distintos sectores de la Capital.
Durante su discurso, la intendente también anunció la implementación de un plan de emergencia para la recuperación de veredas en todo el departamento. La medida priorizará intervenciones en zonas sensibles, como escuelas, centros de salud y sectores con mayor circulación peatonal.
El programa se ejecutará bajo un sistema de esfuerzo compartido, en el que el vecino aporta los materiales mientras que el municipio se encarga de la mano de obra.
Seguridad y prevención
En materia de seguridad, la jefa comunal anunció la puesta en marcha de un sistema integral de prevención que combinará tecnología y participación vecinal. El plan contempla la instalación de 50 centrales de alarmas comunitarias en barrios y la colocación de 100 botones de pánico con conexión Wi-Fi en comercios.
Según indicaron desde el municipio, estas herramientas buscan fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante emergencias dentro del ejido capitalino.