Huracán irá a la Justicia para recibir a River con público

“Huracán quiere jugar en su cancha y con su público, porque no tenemos ninguna restricción que nos impida utilizar nuestro estadio”, aseguró el titular del club de Parque Patricios, y expuso una serie de propuestas que presentarán para lograr jugar con público.

El derrumbe ocurrido cerca del Estadio Tomás Adolfo Ducó, genera incertidumbre para las más de 200 familias afectadas y también para Huracán, en relación a los partidos y eventos que tiene en el calendario. Este jueves, desde las 21.30, enfrenta a River y todavía no sabe si podrá contar con público en su cancha.

Como antecedente, en 2024, Huracán debió trasladar la localía al Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors por refacciones en el campo de juego.

El comunicado completo de Huracán

Desde el Club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio “Estación Buenos Aires” que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio, reafirmamos nuestro acompañamiento a los vecinos afectados por el reciente siniestro. Dejando constancia que el Club continuará presente brindando ayuda y colaboración en el barrio, priorizando siempre la seguridad de las personas.

Asimismo, queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma. Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo.

Por lo que se ha definido iniciar las correspondientes acciones legales para protección de los derechos de nuestra Institución, nuestros socios, simpatizantes e hinchas.

Sigamos cuidando nuestro Palacio y nuestro barrio con la responsabilidad de siempre, en casa y con nuestra gente.