CFK seguirá internada y pasará Nochebuena en el Otamendi

Su primer parte médico registró que Kirchner presentó una evolución positiva después de la operación. Asimismo, en los informes siguientes no se consignó la aparición de nuevos síntomas o complicaciones.

La expresidente ingresó al Otamendi el pasado sábado, tras manifestar dolores abdominales agudos desde el viernes. Sus médicos personales le recomendaron que se traslade de inmediato al sanatorio. Una vez allí, fue operada de urgencia por el cuadro diagnosticado.

El diagnóstico de CFK

De acuerdo a Mayo Clinic, la apendicitis se manifiesta en el momento en que el apéndice se inflama y llena de pus. El apéndice es un pequeño órgano ubicado en el costado derecho del abdomen, que puede romperse si no se realiza una cirugía a tiempo para extraerlo, ante la aparición del cuadro.

Si eso ocurre, el contenido infectado se libera en la cavidad abdominal y causa la peritonitis, que es la inflamación del peritoneo, membrana que recubre los órganos internos.

Entonces, la apendicitis con peritonitis es una afección grave que aparece cuando la infección del apéndice se expande y afecta a todo el abdomen. Esta situación requiere atención médica urgente ya que puede poner en riesgo la vida.