CFK se recupera favorablemente tras ser operada de apendicitis

A poco de conocerse la intervención, militantes y simpatizantes comenzaron a acercarse a las inmediaciones del sanatorio para expresar su apoyo. Durante la tarde y la noche se observaron banderas y pancartas, entre ellas una con la consigna “Nunca caminarás sola”.

Cristina Kirchner, de 72 años, se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras la condena en la causa conocida como “Vialidad”, que quedó firme luego de que la Corte Suprema confirmara el fallo de la Cámara de Casación Penal. La sentencia incluye seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de fondos millonarios.

En ese marco, la ex mandataria se encuentra bajo un régimen que incluye tobillera electrónica, controles periódicos y restricciones en el régimen de visitas, medidas que fueron ratificadas por la Justicia en resoluciones recientes.