CFK se recupera favorablemente tras ser operada de apendicitis

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue operada este sábado por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi, luego de ser trasladada desde su domicilio en Constitución.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis durante la tarde de este sábado, tras haber sido trasladada al Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, para una evaluación médica exhaustiva.

El traslado se decidió luego de que profesionales de la salud acudieran al departamento de San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria, y determinaran la necesidad de realizar estudios de mayor complejidad. La medida contó con la autorización judicial correspondiente.

Según confirmaron fuentes cercanas a la ex presidenta, la operación “salió bien”. Se trata de un centro médico de confianza para la ex mandataria, donde ya había recibido atención en oportunidades anteriores.

A poco de conocerse la intervención, militantes y simpatizantes comenzaron a acercarse a las inmediaciones del sanatorio para expresar su apoyo. Durante la tarde y la noche se observaron banderas y pancartas, entre ellas una con la consigna “Nunca caminarás sola”.

Cristina Kirchner, de 72 años, se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras la condena en la causa conocida como “Vialidad”, que quedó firme luego de que la Corte Suprema confirmara el fallo de la Cámara de Casación Penal. La sentencia incluye seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de fondos millonarios.

En ese marco, la ex mandataria se encuentra bajo un régimen que incluye tobillera electrónica, controles periódicos y restricciones en el régimen de visitas, medidas que fueron ratificadas por la Justicia en resoluciones recientes.

