La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis durante la tarde de este sábado, tras haber sido trasladada al Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, para una evaluación médica exhaustiva.
CFK se recupera favorablemente tras ser operada de apendicitis
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue operada este sábado por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi, luego de ser trasladada desde su domicilio en Constitución.