Causa ANDIS: Spagnuolo analiza declarar como "imputado colaborador"

Uno de los focos de atención está puesto en Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS. Tras la renuncia de sus abogados, evalúa si acogerse a la figura de imputado colaborador, lo que implicaría aportar información clave a cambio de una reducción de pena. Para hacerlo, deberá designar nueva defensa y presentar datos inéditos para la causa.

Los investigadores analizan en particular las contrataciones entre la ANDIS y la droguería de la familia Kovalivker, a partir de documentación secuestrada en allanamientos. El expediente menciona, además, los nombres de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, citados en audios cuya autenticidad será peritada por pedido de defensas y organizaciones civiles.

Audios y nulidades en debate

Los audios atribuidos a Spagnuolo describen presuntas irregularidades en la distribución de fondos. La defensa de los Kovalivker pidió la nulidad de la causa, alegando que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal, pero en tribunales replican que los registros son “indicios” que derivaron en otras pruebas independientes.

En los próximos días, el fiscal Picardi definirá su postura sobre ese planteo mientras continúa el análisis de las contrataciones con la droguería Suizo Argentina, para determinar si hubo maniobras de sobreprecios en la provisión de medicamentos para personas con discapacidad.