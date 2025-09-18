Un caso estremecedor de violencia de género salió a la luz en las últimas horas. Una mujer que durante diez años fue víctima de su pareja —un policía retirado— pudo finalmente denunciarlo gracias al apoyo de su hija, que presenció desde pequeña las agresiones.
Su pareja le tiraba cerveza en la cara y la escupía: pudo denunciarlo por su hija
La víctima soportó una década de golpes, humillaciones y amenazas por parte de un policía retirado. Fue la intervención de su hija la que le dio fuerzas para denunciar. El agresor fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y tiene prohibición de acercamiento.