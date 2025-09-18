Su pareja le tiraba cerveza en la cara y la escupía: pudo denunciarlo por su hija

En diálogo con sanjuan8.com, la Ayudante Fiscal Silvina Zogbe calificó la situación como “muy grave”. La víctima relató que su pareja la escupía, le tiraba cerveza en la cara, la zamarreaba, la insultaba, la golpeaba con puños y patadas e incluso llegó a ahorcarla. “Le destruía la autoestima, la aislaba y la sometía”, indicó una de las hijas cuando declaró.

El último episodio ocurrió cuando el hombre le pegó un golpe de puño en el ojo izquierdo. Ella no quería denunciar, pero fue su hija menor quien alertó a la hermana mayor y, con el tiempo, logró que su madre tomara conciencia y buscara ayuda.