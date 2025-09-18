"
Su pareja le tiraba cerveza en la cara y la escupía: pudo denunciarlo por su hija

La víctima soportó una década de golpes, humillaciones y amenazas por parte de un policía retirado. Fue la intervención de su hija la que le dio fuerzas para denunciar. El agresor fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y tiene prohibición de acercamiento.

Un caso estremecedor de violencia de género salió a la luz en las últimas horas. Una mujer que durante diez años fue víctima de su pareja —un policía retirado— pudo finalmente denunciarlo gracias al apoyo de su hija, que presenció desde pequeña las agresiones.

En diálogo con sanjuan8.com, la Ayudante Fiscal Silvina Zogbe calificó la situación como “muy grave”. La víctima relató que su pareja la escupía, le tiraba cerveza en la cara, la zamarreaba, la insultaba, la golpeaba con puños y patadas e incluso llegó a ahorcarla. “Le destruía la autoestima, la aislaba y la sometía”, indicó una de las hijas cuando declaró.

El último episodio ocurrió cuando el hombre le pegó un golpe de puño en el ojo izquierdo. Ella no quería denunciar, pero fue su hija menor quien alertó a la hermana mayor y, con el tiempo, logró que su madre tomara conciencia y buscara ayuda.

Tras la denuncia, la mujer recibió asistencia psicológica donde quedó registrado el historial de maltratos. El agresor fue excluido del domicilio y se le imputó el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. La investigación se formalizó por tres meses y tiene prohibición total de acercamiento, contacto y actos de hostigamiento.

Este caso refleja cómo el acompañamiento familiar puede ser decisivo para que una víctima rompa el silencio y logre protección.

Si sufrís violencia de género, podés pedir ayuda al CAVIG, disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año.

