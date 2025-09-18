Milei corrió a Lule Menem y Pilar Ramírez comandará la campaña nacional

Se trara de un lugar que, hasta acá, ocupaba Eduardo “Lule” Menem, que bajó sus acciones al interior del espacio por el caso de Diego Spagnuolo, sumado a la derrota en la provincia de Buenos Aires. Testigos de Olivos aseguran que el funcionario “karinista” ni siquiera asistió hoy a la cumbre en la quinta presidencial.

Ramírez, además de responder a la jefatura de Karina, tiene un buen vínculo con Santiago Caputo y su entorno. Su entronización como coordinadora nacional, creen en la cúpula libertaria, ayudará a armonizar la mesa chica libertaria, hasta ahora atravesada por la feroz interna entre el consultor y los Menem.

image

Ramírez tendrá como misión articular a los jefes de campaña provinciales, unificar mensajes y bajar la estrategia que define la Casa Rosada. Su elección es leída como un mensaje directo al sector de los Menem, que buscaba mayor influencia en la coordinación electoral.

Desde el entorno libertario destacan que la legisladora cuenta con “plena confianza de Karina Milei” y que su perfil operativo será clave para “alinear el frente interno” y encarar la recta final hacia los comicios.