"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Javier Milei

Milei corrió a Lule Menem y Pilar Ramírez comandará la campaña nacional

Tras la derrota en Buenos Aires y el revés legislativo por los vetos, La Libertad Avanza mueve fichas rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

En medio de un clima político adverso para el oficialismo, Javier Milei decidió un cambio clave en la estructura de campaña: Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña y mano derecha de Karina Milei, fue designada coordinadora política nacional para las elecciones generales del 26 de octubre.

La movida llega después de dos golpes duros para el Gobierno: la contundente derrota en la provincia de Buenos Aires y el rechazo en el Congreso a los vetos presidenciales, que expuso la fragilidad de la bancada oficialista.

image

Te puede interesar...

Se trara de un lugar que, hasta acá, ocupaba Eduardo “Lule” Menem, que bajó sus acciones al interior del espacio por el caso de Diego Spagnuolo, sumado a la derrota en la provincia de Buenos Aires. Testigos de Olivos aseguran que el funcionario “karinista” ni siquiera asistió hoy a la cumbre en la quinta presidencial.

Ramírez, además de responder a la jefatura de Karina, tiene un buen vínculo con Santiago Caputo y su entorno. Su entronización como coordinadora nacional, creen en la cúpula libertaria, ayudará a armonizar la mesa chica libertaria, hasta ahora atravesada por la feroz interna entre el consultor y los Menem.

image

Ramírez tendrá como misión articular a los jefes de campaña provinciales, unificar mensajes y bajar la estrategia que define la Casa Rosada. Su elección es leída como un mensaje directo al sector de los Menem, que buscaba mayor influencia en la coordinación electoral.

Desde el entorno libertario destacan que la legisladora cuenta con “plena confianza de Karina Milei” y que su perfil operativo será clave para “alinear el frente interno” y encarar la recta final hacia los comicios.

Temas

Te puede interesar