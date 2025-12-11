"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > inflación

Caputo festejó que la inflación acumulada de 2025 es la menor desde 2017

"Partiendo de un 25,5% mensual, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años", escribió en X.

Tras conocerse el 2,5% de inflación que relevó el INDEC para el mes de noviembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el acumulado de 2025 se ubica en el 27,9%, por lo que -subrayó- el incremento de precios "se redujo a los menores niveles en ocho años".

“El IPC Nacional registró una variación de 2,5% en noviembre, con una inflación núcleo de 2,6% y una variación de 0,4% y 2,9% en las categorías estacionales y reguladas”, escribió Caputo en un posteo en su cuenta oficial de X.

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, cerró el titular del Palacio de Hacienda.

Te puede interesar...

De acuerdo con el Indec, la mayor suba en noviembre correspondió a la categoría Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento de 3,4%. Transporte se ubicó en el segundo lugar con una variación de 3%. Lo opuesto fueron los rubros Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%), que registraron los menores aumentos.

En el caso de los precios regulados, el ajuste fue del 2,9%, superior al promedio general, luego de que el Gobierno autorizara en noviembre una actualización tarifaria para la electricidad y el gas que promedió 3,8%, y un aumento cercano al 10% en los boletos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para diciembre próximo, la inflación general proyectada por las principales consultoras desciende a un 2,1%, lo que representa 0,1 punto por encima del relevamiento anterior. Para más adelante, las estimaciones privadas muestran una desaceleración progresiva, llegando a una tasa mensual de 1,5% en mayo de 2026.

“Seré una leyenda”: otro detenido por amenazas de muerte a Milei

El presidente Javier Milei venía mencionando en sus discursos de que la inflación estaría desapareciendo en torno a agosto de 2026, pero las consultoras no prevén ese escenario.

Temas

Te puede interesar