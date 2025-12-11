Caputo festejó que la inflación acumulada de 2025 es la menor desde 2017

De acuerdo con el Indec, la mayor suba en noviembre correspondió a la categoría Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento de 3,4%. Transporte se ubicó en el segundo lugar con una variación de 3%. Lo opuesto fueron los rubros Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%), que registraron los menores aumentos.

En el caso de los precios regulados, el ajuste fue del 2,9%, superior al promedio general, luego de que el Gobierno autorizara en noviembre una actualización tarifaria para la electricidad y el gas que promedió 3,8%, y un aumento cercano al 10% en los boletos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para diciembre próximo, la inflación general proyectada por las principales consultoras desciende a un 2,1%, lo que representa 0,1 punto por encima del relevamiento anterior. Para más adelante, las estimaciones privadas muestran una desaceleración progresiva, llegando a una tasa mensual de 1,5% en mayo de 2026.

“Seré una leyenda”: otro detenido por amenazas de muerte a Milei

El presidente Javier Milei venía mencionando en sus discursos de que la inflación estaría desapareciendo en torno a agosto de 2026, pero las consultoras no prevén ese escenario.