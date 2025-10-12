La localidad de Villa Rivera, en Córdoba, se encuentra conmocionada luego del doble femicidio en el que fueron asesinadas Luna Giardina y Mariel Zamudio. Además, tras el hecho, se reportó la desaparición de un nene de 5 años, hijo de una de las víctimas, identificado como Pedro Rodríguez.
Buscan a un nene de 5 años tras el doble femicidio de su abuela y su mamá
Desde el sábado a la mañana que está desaparecido, tras el femicidio de su abuela y su mamá, identificadas como Luna Giardina y Mariel Zamudio.