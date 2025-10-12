Buscan a un nene de 5 años tras el doble femicidio de su abuela y su mamá

El acusado de los asesinatos y de la desaparición del menor sería Pablo Laurta, un hombre de nacionalidad uruguaya, expareja de Giardina y padre del pequeño.

Según informaron, Laurta ingresó al domicilio de su ex pareja, ubicado en la calle San Pedro de Toyos, donde también se encontraba su ex suegra, y las asesinó con un arma de fuego este sábado por la mañana.