Bullrich marcó qué necesita el oficialismo para llegar fortalecido a las elecciones

“Hay que llegar a las elecciones más holgados en lo económico y en la política”, afirmó Bullrich, en una definición que expone los desafíos que enfrenta el espacio mientras Javier Milei busca avanzar hacia la reelección.

Patricia Bullrich

"Hay que llegar a las elecciones más holgados en lo económico y en la política" pic.twitter.com/uvy4RnUoiT — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) October 21, 2026

La frase apunta a dos aspectos centrales para el oficialismo, mostrar resultados económicos que sostengan el respaldo social y consolidar una estructura política capaz de afrontar la competencia electoral.