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Bullrich marcó qué necesita el oficialismo para llegar fortalecido a las elecciones

Patricia Bullrich sostuvo que La Libertad Avanza debe llegar a las elecciones con mayor holgura económica y política, mientras Milei busca la reelección.

Patricia Bullrich puso el foco en la situación económica y política de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones presidenciales. Durante una entrevista en TN, la dirigente sostuvo que el oficialismo necesita llegar a esa instancia con mejores condiciones en ambos frentes.

“Hay que llegar a las elecciones más holgados en lo económico y en la política”, afirmó Bullrich, en una definición que expone los desafíos que enfrenta el espacio mientras Javier Milei busca avanzar hacia la reelección.

La frase apunta a dos aspectos centrales para el oficialismo, mostrar resultados económicos que sostengan el respaldo social y consolidar una estructura política capaz de afrontar la competencia electoral.

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En paralelo, el futuro del liderazgo libertario también genera interrogantes. La proyección de Bullrich dentro del espacio alimenta las especulaciones sobre el escenario de candidaturas para 2027, aunque el material disponible no confirma una postulación presidencial de la dirigente.

De esta manera, su planteo pone el acento en la necesidad de llegar a las elecciones con mayor margen económico y fortaleza política, en un contexto en el que el desempeño de la gestión y el ordenamiento interno serán factores clave para el oficialismo.

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