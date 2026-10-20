Patricia Bullrich puso el foco en la situación económica y política de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones presidenciales. Durante una entrevista en TN, la dirigente sostuvo que el oficialismo necesita llegar a esa instancia con mejores condiciones en ambos frentes.
Bullrich marcó qué necesita el oficialismo para llegar fortalecido a las elecciones
Patricia Bullrich sostuvo que La Libertad Avanza debe llegar a las elecciones con mayor holgura económica y política, mientras Milei busca la reelección.