"¿Cómo viven diez días sin comer ni beber?"; la pregunta de Milei que desató críticas

El Presidente acusó a los periodistas de repetir afirmaciones sin fundamento y cuestionó su capacidad intelectual. También apuntó contra quienes vinculan el aumento de la morosidad con las dificultades económicas de las familias y sostuvo que esa interpretación ya había sido refutada.

La polémica se produce en un contexto de dificultades económicas para numerosos hogares. Un relevamiento de la consultora Zentrix indicó que el 65% de los encuestados se queda sin dinero antes de terminar el día 20 de cada mes. La proporción asciende al 72% entre los menores de 40 años y al 83,3% entre las personas de bajos ingresos.

La falta de dinero antes de fin de mes no implica necesariamente que una persona deje de alimentarse durante diez días. Entre las alternativas para afrontar los gastos aparecen el endeudamiento, las compras con tarjeta de crédito, el pago postergado de servicios y la ayuda de familiares, mecanismos que pueden trasladar el problema al mes siguiente.

En paralelo, un informe de la Universidad Austral y la consultora Eco Go citado por El País señaló que el 18,4% del crédito informado se encontraba en mora, en un escenario de crecimiento sostenido de los atrasos en los pagos.

Las declaraciones actuales también reavivaron el recuerdo de las críticas que Milei dirigía a Alberto Fernández antes de llegar a la Presidencia. En 2023, el entonces candidato libertario cuestionaba al gobierno peronista por la situación económica y por las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes.

La diferencia entre aquellas intervenciones y sus argumentos actuales volvió a instalarse en el debate público. Ahora, desde la Casa Rosada, Milei cuestiona la propia formulación del problema y atribuye su difusión a una operación política.

Las críticas opositoras se concentraron tanto en el tono burlón del mandatario como en su interpretación de las estrategias que utilizan las familias para cubrir sus gastos. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, entre otros dirigentes, sostuvo que muchas personas llegan a fin de mes en peores condiciones y recurriendo a deudas.

Así, la discusión excedió el intercambio entre el Presidente y los periodistas. El punto de fondo es si quedarse sin dinero antes de cobrar el siguiente ingreso puede tomarse como una frase exagerada o si describe una situación que se refleja en los niveles de endeudamiento y en los gastos que los hogares deben postergar.