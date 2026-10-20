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Viaja a Argentina otra misión del Vaticano para avanzar en la coordinación de la visita papal

Los enviados supervisarán sedes porteñas, bonaerenses y cordobesas, y mantendrán reuniones con organismos de seguridad y con autoridades eclesiásticas. Después continuarán su viaje en Montevideo y Lima.

El Vaticano enviará a fin de mes una nueva delegación a la Argentina para seguir avanzando en la coordinación de la visita del papa León XIV, prevista en principio del 8 al 11 de noviembre. La información fue confirmada a Clarín desde la Santa Sede y constituye una nueva señal de que el viaje se realizaría pese a la operación por un cáncer de pulmón a la que el Sumo Pontífice fue sometido hace una semana.

Los enviados tendrán reuniones con los organismos de Seguridad de las jurisdicciones por las que pasará el Santo Padre: la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Además, se juntarán con representantes del Arzobispado para coordinar el alojamiento y la organización de las misas y de las visitas previstas.

En esa agenda aparecen dos paradas de fuerte carga simbólica: el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Villa Devoto, que el Papa tiene en su programa. Los integrantes de la comitiva también supervisarán los lugares por donde pasará León XIV en Uruguay y en Perú, y se quedarán en Sudamérica para esperarlo.

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La llegada de la delegación no equivale a la confirmación formal del viaje. Sin embargo, en el Gobierno y en la Iglesia la leen como un paso elocuente: sería inminente una comunicación del Vaticano sobre la realización de la gira, que todavía no tuvo un anuncio oficial de la Santa Sede.

El recorrido está diseñado en tres etapas: Uruguay desde el 6 de noviembre, la Argentina hasta el 11 y Perú hasta el 16, con seis días en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el país donde el pontífice vivió más de 20 años y fue obispo. Allí la misión de avanzada volverá a reunirse el lunes 26 y el canciller Carlos Espá sostuvo que la visita será "un bálsamo de reconciliación", aunque admitió que "la salud del papa nos preocupa".

El estado de Robert Prevost, de 71 años, sigue siendo el factor que condiciona todo. Tras el alta del sábado y el rezo del ángelus del domingo, se informó que continúa su recuperación en el Palacio Apostólico y que este miércoles volverá a la Audiencia General en la Plaza de San Pedro; tampoco se trasladará esta semana a Castelgandolfo, como solía hacer antes de la cirugía, en la que le extirparon un lóbulo del pulmón derecho por un adenocarcinoma.

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