El Vaticano enviará a fin de mes una nueva delegación a la Argentina para seguir avanzando en la coordinación de la visita del papa León XIV, prevista en principio del 8 al 11 de noviembre. La información fue confirmada a Clarín desde la Santa Sede y constituye una nueva señal de que el viaje se realizaría pese a la operación por un cáncer de pulmón a la que el Sumo Pontífice fue sometido hace una semana.
Viaja a Argentina otra misión del Vaticano para avanzar en la coordinación de la visita papal
Los enviados supervisarán sedes porteñas, bonaerenses y cordobesas, y mantendrán reuniones con organismos de seguridad y con autoridades eclesiásticas. Después continuarán su viaje en Montevideo y Lima.