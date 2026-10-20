Milei, contra los periodistas: "Desmontando operetas"

Y agregó: "Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito".

"Por otra parte, el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces", recordó y marcó: "Esto es, si no lo entienden sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan así no repiten estupideces".

"Esto es, traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito", señaló.

Y cerró: "Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil".

El martes durante su discurso en Argentina Oil & Gas Expo 2026 en Neuquén, el jefe de Estado calificó como "una pelotudez del tamaño de una casa" las afirmaciones de que dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes.

"Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo. Ya operaron con eso y este fin de semana volvieron a tirar esa operación y ahora la estaban moviendo desde los corruptos de los medios de comunicación", aseveró.