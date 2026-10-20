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Casación ordenó que CFK enfrente en un solo juicio las causas Hotesur y Los Sauces

Casación resolvió por mayoría que las causas Hotesur y Los Sauces se juzguen juntas. La decisión revocó la separación de los procesos que había dispuesto el Tribunal Oral Federal N.º 5.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión que había separado los procesos y dispuso que ambos expedientes se debatan de manera conjunta. La resolución fue adoptada por mayoría y también alcanza a Máximo Kirchner y al resto de los imputados.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá afrontar en un mismo debate oral las causas Hotesur y Los Sauces, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal resolviera unificar ambos expedientes. La decisión dejó sin efecto la resolución del Tribunal Oral Federal N.º 5, que había establecido fechas diferentes para cada juicio.

El fallo fue adoptado por la mayoría de la Sala I, integrada en esta votación por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes hicieron lugar a los planteos del fiscal Mario Villar y de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia.

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La resolución modifica el calendario que había fijado el tribunal oral: el juicio por Los Sauces estaba previsto para el 23 de octubre de 2026, mientras que el correspondiente a Hotesur tenía fecha de inicio para el 19 de marzo de 2027. Con la decisión de Casación, ambos deberán tramitarse de manera conjunta.

Por qué se unificaron las causas

El TOF 5 había resuelto separar los procesos al considerar que, aunque compartían imputados y parte de la prueba, las investigaciones tenían objetos procesales diferentes. También había advertido que un juicio único podía extenderse durante más de dos años y generar dificultades para organizar las audiencias, convocar testigos y garantizar la continuidad del debate.

Sin embargo, la mayoría de Casación consideró que no se habían expuesto fundamentos suficientes para justificar el cambio de criterio. Los camaristas recordaron que en 2019 el propio tribunal había reconocido la conexión entre ambos expedientes y dispuesto que continuaran bajo la competencia del mismo órgano oral.

Petrone sostuvo que la decisión de dividir los procesos tenía una fundamentación insuficiente y podía afectar el ejercicio de la acusación y el desarrollo del juicio dentro de un plazo razonable. Barroetaveña coincidió y señaló que las dificultades organizativas debían resolverse mediante herramientas de gestión de las audiencias, sin necesidad de separar las causas.

La fiscalía y la UIF habían advertido que analizar las pruebas en juicios distintos podía fragmentar la reconstrucción de las operaciones investigadas y abrir la posibilidad de decisiones judiciales contradictorias.

Qué investigan Hotesur y Los Sauces

Hotesur está vinculada con la actividad hotelera de la familia Kirchner, mientras que Los Sauces corresponde a una sociedad inmobiliaria del mismo grupo familiar. La hipótesis de la acusación sostiene que determinadas operaciones comerciales y pagos de empresarios vinculados con el Estado habrían servido para canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio familiar.

Esas sospechas deberán ser examinadas durante el debate oral. La unificación de los expedientes no implica una declaración de culpabilidad: la responsabilidad penal de Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y los demás imputados deberá determinarse en el proceso judicial.

Slokar, en cambio, votó en contra de revisar la decisión del tribunal oral. Consideró que los recursos debían declararse inadmisibles porque cuestionaban una resolución relacionada con la organización del juicio, una facultad que, en principio, corresponde al órgano encargado de llevar adelante el debate.

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