Los Gladiadores golearon y definen el título del Sur-Centro con Brasil

Los Gladiadores van por el título ante Brasil

En un partido que dominó de principio a fin, la Selección argentina de handball superó con contundencia a Chile por 37 a 23 en la cuarta fecha del Sur-Centro de Asunción, en una actuación que ratificó el gran presente del equipo dirigido por Rodolfo Jung.

Con este triunfo, Los Gladiadores sumaron su cuarta victoria consecutiva y quedaron a un paso de recuperar el título, que hoy tiene a Brasil como bicampeón.

Argentina, que venía de vencer a Perú, Paraguay y Uruguay, mostró su versión más sólida del torneo y construyó la diferencia desde una defensa asfixiante y una alta efectividad en ataque. El equipo se fue al descanso arriba 17-7, tras un pasaje clave en el que dejó sin gol a Chile durante varios minutos y lo quebró con un parcial que marcó el rumbo del encuentro en el SND Arena de la capital paraguaya.

En el plano individual, Martín Jung fue el máximo goleador argentino con ocho tantos, en una noche en la que la Albiceleste también se apoyó en el rendimiento de Agustín Unzner, elegido MVP, quien aportó cuatro goles y varias asistencias para sostener la intensidad ofensiva. Además, el arquero Juan Bar completó un buen partido con ocho atajadas y un 32% de efectividad bajo los tres palos.