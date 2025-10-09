Gualcamayo obtuvo la declaración de impacto ambiental

El proceso de evaluación se inició en abril de 2023 y se desarrolló bajo el marco del Decreto 07-2024, a través de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental (CIEAM), coordinada por la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM). La instancia cumplió con los plazos establecidos por la normativa, completando la evaluación en seis meses exactos desde su presentación.

Con la aprobación formal mediante la Resolución 596-MM-2025, Gualcamayo renueva su licencia ambiental y, con ello, su capacidad operativa. Este paso reafirma la institucionalidad del sistema minero sanjuanino y la capacidad del Estado provincial de garantizar procesos ágiles, previsibles y técnicamente rigurosos.

Con esta resolución, San Juan consolida su liderazgo nacional en minería responsable y reafirma su compromiso con una política pública sostenida en el tiempo, basada en la previsibilidad jurídica, la sustentabilidad ambiental y la distribución equitativa de los beneficios.

“La minería en San Juan no es un fin en sí mismo: es una herramienta de desarrollo. Nuestro compromiso es que cada decisión del Ministerio se traduzca en trabajo, oportunidades y progreso para nuestra gente”, expresó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea.