Derrape y susto en Jáchal: un conductor terminó hospitalizado

De inmediato se presentaron efectivos de la Subcomisaría Villa Mercedes y del Destacamento de Bomberos Nº 2 Zona Norte, quienes brindaron asistencia al conductor y ordenaron el tránsito en el lugar. El automovilista, que no presentaba heridas de gravedad, fue igualmente trasladado en ambulancia al Hospital San Roque, donde recibió atención médica y estudios de rutina por precaución.

El vehículo resultó con daños materiales visibles producto del derrape y posterior impacto. Posteriormente, personal de la División Criminalística Zona Norte realizó los peritajes correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias exactas que provocaron la pérdida de control.