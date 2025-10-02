La mañana de este jueves se vio alterada en el norte de Jáchal por un siniestro vial que movilizó a la Policía y a los equipos de emergencia. Un hombre que circulaba en su vehículo por calle Eugenio Flores, a pocos metros de calle Honda, perdió el control del rodado y derrapó violentamente, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.
Derrape y susto en Jáchal: un conductor terminó hospitalizado
Un automovilista perdió el control de su vehículo en calle Eugenio Flores, en Jáchal, y debió ser trasladado al hospital. Investigan las causas del siniestro.