Derrape y susto en Jáchal: un conductor terminó hospitalizado

Un automovilista perdió el control de su vehículo en calle Eugenio Flores, en Jáchal, y debió ser trasladado al hospital. Investigan las causas del siniestro.

La mañana de este jueves se vio alterada en el norte de Jáchal por un siniestro vial que movilizó a la Policía y a los equipos de emergencia. Un hombre que circulaba en su vehículo por calle Eugenio Flores, a pocos metros de calle Honda, perdió el control del rodado y derrapó violentamente, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.

De inmediato se presentaron efectivos de la Subcomisaría Villa Mercedes y del Destacamento de Bomberos Nº 2 Zona Norte, quienes brindaron asistencia al conductor y ordenaron el tránsito en el lugar. El automovilista, que no presentaba heridas de gravedad, fue igualmente trasladado en ambulancia al Hospital San Roque, donde recibió atención médica y estudios de rutina por precaución.

El vehículo resultó con daños materiales visibles producto del derrape y posterior impacto. Posteriormente, personal de la División Criminalística Zona Norte realizó los peritajes correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias exactas que provocaron la pérdida de control.

El hecho quedó bajo investigación para determinar si se trató de una falla mecánica, una maniobra indebida o factores externos que intervinieron en el brusco derrape.

