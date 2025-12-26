"
Wanda Nara mostró el regalo de Papá Noel

Con una Navidad dividida, Wanda Nara celebró la Nochebuena en José Ignacio, Uruguay, junto a sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto López, mientras que las más pequeñas -Isabella y Francesca- compartieron la noche con Mauro Icardi en la Argentina.

Claro que en esta fecha tan especial, la mediática también sumó a la celebración no sólo a su hermana Zaira junto a sus hijos -Malaika y Viggo-, su papá Andrés y su mamá Nora acompañada por su actual pareja, sino también su nuevo novio Martín Migueles que se sumó al clan de los Nara.

Lo cierto es que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) fue mostrando a tráves de sus Instagram Stories, cómo transcurrió su miércoles 24 en las horas previas a la Nochebuena disfrutando a pleno su flamante casa con pileta y vista al mar en este uruguayo.

Con postales al aire libre de sus hijos compartiendo momentos con Migueles, dejando así en claro lo bien que se llevan y cuán integrado está a núcleo más íntimo, Wanda también publicó parte del menú navideño. "Masterchef Wancook" escribió sobre una imagen de una tabla con huevos rellenos y bocaditos de tomatitos cherry con albahaca y queso, que habría hecho ella misma.

Claro que horas más tarde, ya en plena Navidad, Wanda Nara no se aguantó y ostentó desde sus historias virtuales el exclusivo regalo que recibió -o tal vez se autorregaló-. Se trata de una cartera Hermès Kelly Picnic, un lujoso bolso confeccionado en mimbre y cuero, con herrajes metálicos.

¿Cuánto cuesta esta carterita? Entre los 35.000 y los 45.000 dólares, y como dato extra vale señalar que este diseño solo está disponible para clientes VIP de la famosísima y exclusiva marca francesa.

En tanto, de acuerdo a la imágenes que compartió la mayor de las Nara, ése no fue el único artículo de lujo de Hermès que hubo en el arbolito. ¿Será que al resto de la familia también les compró regalitos de la famosa maison francesa o habrán sido todos para ella?

FUENTE: PrimiciasYa

