¿Wanda Nara y L-Gante en crisis?

Y remarcó: "Lo triste de esto es que Mauro caía y cedía ante esta forma de Wanda. Sabe que la denuncia de la China la perjudica (a Wanda) en todo porque puede ser que infringa en acoso y hostigamiento con dos personas y todo suma".

"Hacerle creer que está interesada en volver con Mauro para que desestime muchas cosas que están avanzando en la Justicia pero Mauro no es boludo, se dio cuenta y no va a acceder nunca más y va a ir hasta las últimas consecuencias", indicó sobre la idea que tendría en mente de Wanda y a la que no cedería el futbolista.

“Mi fuente que es la que me contó donde se operaba Mauro, lo de la denuncia, o sea, acá Wanda está volviendo a hacer lo que siempre hizo: intentar acercarse a Mauro o por lo menos hacerle creer a Mauro para que empiece a desestimar cosas de la Justicia”, remarcó Pepe Ochoa.

Y sobre la crisis que estarían viviendo Wanda Nara y L-Gante: "Este es mi análisis: Elian está viviendo por primera vez lo que vivía Mauro con Elian, cuando Mauro estaba con Wanda".