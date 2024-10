Wanda Nara visitó a Susana y contó que no está soltera

Después, expresó: "Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero la verdad es que es muy complicado. Valentino va a cumplir 16 años y yo sentía que él necesitaba estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Pero también siento que yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento”.

Y aseguró: “Por la enfermedad y por un montón de cosas ya no me sentía con las mismas fuerzas de decir 'bueno, sigo sola para todo'. Fueron muchos cumpleaños solos. También tenía ganas de hacer lo que a mí me gusta. A mí me encanta trabajar en la tele y hacer cosas en la música, que es algo nuevo”.

En otra parte de la entrevista, Wanda comentó que "es muy difícil estar soltera ahora porque eso no existe". Acto seguido Susana le preguntó: "¿Y vos estás soltera?". "No... pero me cuesta conocer a alguien", le respondió misteriosa.