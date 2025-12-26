Ser la nieta de una figura icónica como Susana Giménez nunca fue sinónimo de protagonismo para Lucía Celasco. Con la excepción de ciertos momentos en su juventud que la mostraron más expuesta de lo deseado, la hija de Mecha Sarrabayrouse siempre eligió transitar su vida con un bajo perfil y lejos del ruido mediático.
La Navidad de la nieta de Susana Giménez y el jugador Nicolás Figal
Después de un par de meses de intensos rumores que la vinculaban sentimentalmente al futbolista Nicolás Figal, en noviembre pasado Lucía Celasco se animó a blanquear su romance con el jugador de Boca