"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Susana Giménez

La Navidad de la nieta de Susana Giménez y el jugador Nicolás Figal

Después de un par de meses de intensos rumores que la vinculaban sentimentalmente al futbolista Nicolás Figal, en noviembre pasado Lucía Celasco se animó a blanquear su romance con el jugador de Boca

Ser la nieta de una figura icónica como Susana Giménez nunca fue sinónimo de protagonismo para Lucía Celasco. Con la excepción de ciertos momentos en su juventud que la mostraron más expuesta de lo deseado, la hija de Mecha Sarrabayrouse siempre eligió transitar su vida con un bajo perfil y lejos del ruido mediático.

No obstante, después de un par de meses de intensos rumores que la vinculaban sentimentalmente al futbolista Nicolás Figal, en noviembre pasado Lucía se animó a blanquear su romance con el jugador de Boca a través de un posteo conjunto en sus respectivas historias virtuales de Instagram.

Así las cosas, a poco más de un mes de aquella postal confirmando el noviazgo por parte de los protagonistas, los tortolitos organizaron su primera escapada romántica y eligieron como destino nada menos que Nueva York. Allí viajaron para descasar, pasear y celebrar juntos las fiestas navideñas.

Te puede interesar...

Y después de tanto tiempo posteando solamente cuestiones relacionadas a la moda y algún que otro viaje con amigas, ahora la nieta de Susana Giménez se mostró feliz y enamorada en la Gran Manzana junto a su pareja a través de sus historias virtuales de Instagram.

Como era de suponer, no faltó la clásica foto del árbol navideño del Rockefeller Center, así como también se dejaron fotografiar a la salida de uno coqueto restó.

Vale recordar que la relación de Lucía Celasco con Nicolás Figal en realidad comenzó a mediados de este año, después de mucho tiempo de que no se le conociese novio a la hija de Mercedes Sarrabayrouse, mientras que él no pasaba por su mejor momento deportivo tras algunas lesiones que dejaron afuera de la cancha durante algún tiempo.

Con 31 años, el actual defensor de Boca dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en Independiente, club con el que levantó dos títulos internacionales. Luego sumó experiencia en Olimpo de Bahía Blanca y más tarde tuvo su etapa fuera del país: en 2020 desembarcó en el Inter Miami de la MLS. Desde 2022 viste la camiseta xeneize.

FUENTE: PrimiciasYa

Temas