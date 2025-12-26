La Navidad de la nieta de Susana Giménez y el jugador Nicolás Figal

Y después de tanto tiempo posteando solamente cuestiones relacionadas a la moda y algún que otro viaje con amigas, ahora la nieta de Susana Giménez se mostró feliz y enamorada en la Gran Manzana junto a su pareja a través de sus historias virtuales de Instagram.

Como era de suponer, no faltó la clásica foto del árbol navideño del Rockefeller Center, así como también se dejaron fotografiar a la salida de uno coqueto restó.

Vale recordar que la relación de Lucía Celasco con Nicolás Figal en realidad comenzó a mediados de este año, después de mucho tiempo de que no se le conociese novio a la hija de Mercedes Sarrabayrouse, mientras que él no pasaba por su mejor momento deportivo tras algunas lesiones que dejaron afuera de la cancha durante algún tiempo.

Con 31 años, el actual defensor de Boca dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en Independiente, club con el que levantó dos títulos internacionales. Luego sumó experiencia en Olimpo de Bahía Blanca y más tarde tuvo su etapa fuera del país: en 2020 desembarcó en el Inter Miami de la MLS. Desde 2022 viste la camiseta xeneize.