Wanda Nara denunciaría a Icardi por abandono de persona

"Mañana (lunes) comienzan el colegio nuevamente las chicas, cambia toda la rutina, y Wanda ya se pone a laburar acá", indicó la periodista en el programa que conduce Marcela Tauro.

Y luego agregó: “El martes sale una carta documento al señor Mauro Icardi y esta vez sí por abandono de persona porque es mentira que él no quiere dejar antecedente en Argentina de revinculación".

"Él no paga, ya debe 7 millones de prepaga y una fortuna de alimentos, y va causa de abandono de persona”, finalizó con la data la panelista sobre el nuevo conflicto legal que se viene entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Cabe recordar que antes del receso judicial por la feria, el juez Adrián Hagopian había ordenado a Mauro Icardi abonar en un plazo de 24 horas la obra social de sus hijas por la que adeuda una semana cercana a los 7 millones de pesos. Como el futbolista no habría cumplido con el pago, el magistrado impuso una millonaria multa.

En su cuenta en X, ante el conflicto por el reclamo de Wanda a Icardi por el pago adeudado de la prepaga de sus hijas, la mediática contestó a un picante mensaje de un usuario que le dijo "pagate la prepega" con el emoji de un ratón y ella le aclaró con firmenza: “Reina obvio pago todo yo. Porque mi prioridad son mis propios hijos. Y obvio que no esperan los tiempos de quien no cumple para comer, ni para nada. Mientras yo viva, me pueden cortar hasta el aire que respiro, pero a mis hijos jamás les faltará nada”.