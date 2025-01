“‘Le sugerí a Elián que no se suba a ese bondi porque las consecuencias van a ser denigrantes. No me interesa, en absoluto, la situación sentimental. Solo debe cuidar, en lo posible, su profesión. La relación con Wanda Nara nunca le sumó y siempre le restó'. Declaraciones del padre de L-Gante”, añadió.

Y cerró, sin filtro: “Y, además, hay una frase que es lapidaria y que me agrega también en este relato. Me dice que Wanda Nara es como el carbón; si no te quema, te ensucia”.