Virginia Lago confesó qué películas se negó a presentar

"Yo veía todas las películas, mi trabajo en casa era ese. Me llevaba siete películas por semana a casa y las veía. Era muy lindo hacerlo", reconoció Virginia Lago, que se ganó un Martín Fierro por esa labor como conductora.

Y reveló sobre los títulos de cintas que se negó a presentar porque no le gustaron: "No me gustaban las películas muy violentas, que para la tarde no servían, y decía que esas no las iba a presentar".