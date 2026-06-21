Día del Padre: el ticket promedio alcanzó los $70.000 y predominó la compra presencial

Los productos más elegidos

La indumentaria volvió a posicionarse como el rubro líder en ventas durante la celebración. Detrás se ubicaron los vinos, licores y bebidas, seguidos por los productos de tecnología, celulares y electrodomésticos.

El ranking de preferencias se completó con el calzado y la marroquinería, además de las experiencias gastronómicas, como desayunos, almuerzos y cenas, que ganaron terreno como alternativa de regalo.

La compra presencial sigue liderando

El informe también refleja que el comercio físico continúa siendo la principal opción para los sanjuaninos. El 70% de las operaciones se concretó en comercios minoristas formalizados, consolidando la importancia de la atención personalizada y la experiencia de compra tradicional.

Por su parte, las ventas realizadas a través de canales digitales —incluyendo páginas web, redes sociales y marketplaces— representaron el 20% del total, mientras que el sector informal concentró el 10% restante.

Tarjetas de crédito, la opción más utilizada

En cuanto a los métodos de pago, las tarjetas de crédito encabezaron ampliamente las preferencias de los consumidores, favorecidas por los planes de cuotas y promociones vigentes.

En segundo lugar quedaron las billeteras virtuales y otros medios electrónicos, mientras que el efectivo y las tarjetas de débito ocuparon el tercer puesto entre las formas de pago más utilizadas.

El desafío de sostener el consumo

El presidente de la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, Ariel Marcelo Quiroga, destacó la capacidad de adaptación del sector frente a un contexto económico complejo.

"El balance nos demuestra que el comercio formal sigue siendo el motor de nuestra economía local. Si bien el contexto nacional exige una adaptación constante, la apuesta por las promociones bancarias y el valor del asesoramiento personalizado en el local continúan siendo las herramientas más eficaces para conectar con el consumidor sanjuanino", afirmó.

Desde la entidad aseguraron que continuarán impulsando estrategias para fortalecer la actividad comercial, fomentar el consumo local y brindar herramientas competitivas a los comerciantes de toda la provincia.