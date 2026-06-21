Uruguay dejó escapar una victoria clave y empató 2-2 con Cabo Verde

Uruguay intentó reaccionar y recién encontró la igualdad a los 43 minutos. Tras un cabezazo de Rodrigo Bentancur que impactó en el poste, Maximiliano Araújo apareció atento para empujar el rebote y marcar el empate.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso en igualdad, la "Celeste" golpeó nuevamente. En tiempo agregado, Araújo bajó de cabeza un balón dentro del área y Agustín Canobbio definió de primera junto a un palo para poner el 2-1 parcial.

Sin embargo, el complemento volvió a mostrar las dificultades defensivas del conjunto de Bielsa. A los 15 minutos, una mala salida desde el fondo de Mathías Olivera fue aprovechada por Helio Varela, que recuperó el balón en campo rival, eludió la salida desesperada de Muslera y definió con el arco libre para establecer el 2-2 definitivo.

El empate dejó un sabor amargo para Uruguay, que no logró imponer diferencias frente a un rival que, en la previa, aparecía como uno de los más accesibles de la zona. Incluso, Cabo Verde estuvo cerca de llevarse la victoria en varios pasajes del segundo tiempo gracias a la presión alta y a los errores no forzados de la defensa uruguaya.

En los minutos finales, Federico Valverde tuvo la oportunidad más clara para desnivelar el marcador mediante un tiro libre que pasó apenas por encima del travesaño, mientras que Agustín Canobbio desperdició una última ocasión en tiempo de descuento.

Con este resultado, Uruguay quedó en la segunda posición del Grupo H con apenas dos puntos y deberá jugarse gran parte de sus posibilidades de clasificación en la última jornada frente a España, uno de los candidatos al título. El encuentro se disputará el próximo viernes 26 de junio a las 21 (hora argentina).

Por su parte, Cabo Verde alcanzó también las dos unidades y mantiene intactas sus chances de avanzar a la siguiente ronda, a la espera de su duelo decisivo frente a Arabia Saudita.

El empate dejó encendidas las alarmas en la selección uruguaya, que deberá mejorar su rendimiento y corregir errores defensivos si pretende seguir avanzando en la Copa del Mundo.