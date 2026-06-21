El Día del Padre tendrá este domingo un atractivo especial para los amantes del fútbol. Mientras miles de familias se reúnen para celebrar, la Copa Mundial 2026 ofrecerá una jornada cargada de emociones con cuatro encuentros decisivos que comenzarán a perfilar el futuro de varios seleccionados en el certamen.
Día del Padre mundial: cuatro partidos que pueden definir clasificados
La segunda fecha de la fase de grupos continuará con partidos clave para las aspiraciones de clasificación de España, Bélgica, Uruguay y Egipto, que buscarán sumar puntos importantes para acercarse a los dieciseisavos de final. La grilla completa.