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Día del Padre mundial: cuatro partidos que pueden definir clasificados

La segunda fecha de la fase de grupos continuará con partidos clave para las aspiraciones de clasificación de España, Bélgica, Uruguay y Egipto, que buscarán sumar puntos importantes para acercarse a los dieciseisavos de final. La grilla completa.

El Día del Padre tendrá este domingo un atractivo especial para los amantes del fútbol. Mientras miles de familias se reúnen para celebrar, la Copa Mundial 2026 ofrecerá una jornada cargada de emociones con cuatro encuentros decisivos que comenzarán a perfilar el futuro de varios seleccionados en el certamen.

La segunda fecha de la fase de grupos continuará con partidos clave para las aspiraciones de clasificación de España, Bélgica, Uruguay y Egipto, que buscarán sumar puntos importantes para acercarse a los dieciseisavos de final.

La acción comenzará a las 13 con el duelo entre España y Arabia Saudita por el Grupo H en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Más tarde, desde las 16, Bélgica enfrentará a Irán en el SoFi Stadium de Los Ángeles por el Grupo G.

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La jornada seguirá a las 19 con uno de los encuentros más esperados del día: Uruguay frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. Finalmente, a las 22, Nueva Zelanda y Egipto cerrarán la programación en Vancouver.

El partido que concentra la mayor atención es el de la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa. El conjunto celeste necesita conseguir su primera victoria en el torneo luego del empate en su debut frente a Arabia Saudita, un resultado que dejó algunas dudas y aumentó la presión para esta segunda presentación.

La particularidad del Grupo H es que todos sus integrantes llegan a esta fecha con la misma cantidad de puntos. España tampoco pudo sacar ventajas ante Cabo Verde en el estreno, por lo que la tabla permanece completamente abierta y cualquier resultado podría modificar el panorama de clasificación.

Con asados, reuniones familiares y la pasión por el fútbol como protagonistas, el Mundial se convierte este domingo en un invitado de lujo para celebrar el Día del Padre. Una combinación perfecta para quienes planean compartir la jornada frente al televisor alentando a sus selecciones favoritas y siguiendo de cerca el desarrollo de la máxima cita del fútbol mundial.

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