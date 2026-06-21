Día del Padre mundial: cuatro partidos que pueden definir clasificados

La jornada seguirá a las 19 con uno de los encuentros más esperados del día: Uruguay frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. Finalmente, a las 22, Nueva Zelanda y Egipto cerrarán la programación en Vancouver.

El partido que concentra la mayor atención es el de la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa. El conjunto celeste necesita conseguir su primera victoria en el torneo luego del empate en su debut frente a Arabia Saudita, un resultado que dejó algunas dudas y aumentó la presión para esta segunda presentación.

La particularidad del Grupo H es que todos sus integrantes llegan a esta fecha con la misma cantidad de puntos. España tampoco pudo sacar ventajas ante Cabo Verde en el estreno, por lo que la tabla permanece completamente abierta y cualquier resultado podría modificar el panorama de clasificación.

Con asados, reuniones familiares y la pasión por el fútbol como protagonistas, el Mundial se convierte este domingo en un invitado de lujo para celebrar el Día del Padre. Una combinación perfecta para quienes planean compartir la jornada frente al televisor alentando a sus selecciones favoritas y siguiendo de cerca el desarrollo de la máxima cita del fútbol mundial.