La Selección argentina completó este domingo su última práctica en Kansas antes de afrontar el compromiso frente a Austria por el Mundial 2026. Tras el entrenamiento matutino, la delegación emprendió viaje hacia Dallas, ciudad que será sede del encuentro programado para este lunes.
La Selección Argentina está en Dallas para el choque ante Austria
El plantel encabezado por Lionel Scaloni aterrizó durante la tarde en territorio texano y quedó concentrado de cara a un partido clave en su camino dentro de la competencia.