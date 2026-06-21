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La Selección Argentina está en Dallas para el choque ante Austria

El plantel encabezado por Lionel Scaloni aterrizó durante la tarde en territorio texano y quedó concentrado de cara a un partido clave en su camino dentro de la competencia.

La Selección argentina completó este domingo su última práctica en Kansas antes de afrontar el compromiso frente a Austria por el Mundial 2026. Tras el entrenamiento matutino, la delegación emprendió viaje hacia Dallas, ciudad que será sede del encuentro programado para este lunes.

El plantel encabezado por Lionel Scaloni aterrizó durante la tarde en territorio texano y quedó concentrado de cara a un partido clave en su camino dentro de la competencia. En tanto, el entrenador brindará una conferencia de prensa a las 20.45, acompañado por un futbolista que aún no fue confirmado por el cuerpo técnico.

De cara al enfrentamiento ante Austria, Scaloni analiza realizar dos modificaciones en el equipo titular. Una de ellas sería el ingreso de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel en el lateral derecho. La otra duda se mantiene en la ofensiva, donde el entrenador deberá decidir entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez para acompañar el ataque argentino.

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Mientras el seleccionado se trasladaba hacia Dallas, miles de hinchas argentinos comenzaron a vivir la previa del partido con una masiva convocatoria en el centro de la ciudad. Los fanáticos se reunieron en el Klyde Warren Park para protagonizar un banderazo que tiñó de celeste y blanco uno de los espacios más emblemáticos de Dallas.

La concentración comenzó desde las 17 (hora argentina) y reunió tanto a quienes ya cuentan con entradas para el encuentro como a aquellos que buscan conseguir un lugar a través de la reventa. Con cánticos, banderas y camisetas albicelestes, los simpatizantes volvieron a demostrar el fervor que acompaña al equipo campeón del mundo en cada rincón del planeta.

La expectativa crece a medida que se acerca el duelo ante Austria, en una ciudad que ya empieza a respirar clima mundialista y que espera una importante presencia de público argentino en las tribunas.

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