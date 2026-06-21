La Selección Argentina está en Dallas para el choque ante Austria

Mientras el seleccionado se trasladaba hacia Dallas, miles de hinchas argentinos comenzaron a vivir la previa del partido con una masiva convocatoria en el centro de la ciudad. Los fanáticos se reunieron en el Klyde Warren Park para protagonizar un banderazo que tiñó de celeste y blanco uno de los espacios más emblemáticos de Dallas.

La concentración comenzó desde las 17 (hora argentina) y reunió tanto a quienes ya cuentan con entradas para el encuentro como a aquellos que buscan conseguir un lugar a través de la reventa. Con cánticos, banderas y camisetas albicelestes, los simpatizantes volvieron a demostrar el fervor que acompaña al equipo campeón del mundo en cada rincón del planeta.

La expectativa crece a medida que se acerca el duelo ante Austria, en una ciudad que ya empieza a respirar clima mundialista y que espera una importante presencia de público argentino en las tribunas.