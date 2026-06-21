Así fue el homenaje al youtuber argentino en el Obelisco

“Queremos que sea un espacio para recordar y compartir en paz. Su determinación para enfrentar las batallas más difíciles y transformar su realidad al apostar por la salud, el bienestar y su mejor versión nos demuestra que siempre hay fuerza para salir adelante”, expresaron en el comunicado.

Por último, pidieron respeto y prudencia durante el homenaje: “Nos reunimos para honrar su memoria y recordarlo con el respeto y la unidad que este momento exige”. También pidieron evitar excesos, cuidar la limpieza del lugar y mantener el orden, ya que asistirán familiares, streamers y seguidores de Gaspi.

La madre de Gaspi rompió el silencio tras su muerte

Michelle, la madre de Gaspi, se animó a hablar públicamente por primera vez sobre el profundo dolor que atraviesa tras el fallecimiento de su hijo. En declarciones televisivas, recordó el vínculo de confianza que los unía, analizó el legado de su humor vanguardista y cruzó con dureza las especulaciones y teorías conspirativas que circularon en las redes sociales en los últimos días.

Durante la transmisión, la mujer no esquivó ninguna pregunta, no midió las palabras y cerró cada respuesta con una convicción que arrancó aplausos de la gente reunida a su alrededor. Al ser consultada sobre el vínculo que tuvo con Gaspi, fue directa: “Confiar plenamente en un hijo es eso. Contener y confiar plenamente desde que nace hasta que se muere”.

En ese mismo sentido, explicó que esa confianza, la de haberlo apoyado en cada decisión y haberle fomentado el deseo de hacer lo que más quería, es lo que hoy le da paz. “Yo lo voy a extrañar un montón y cada vez que venga acá a la ciudad o al Obelisco, o al lugar donde él estuvo, lo voy a extrañar”, admitió entre sollozos.

A pesar de la emoción, enseguida retomó el tono para ponderar la enorme comunidad virtual que cosechó el joven. “Tres millones de pibes lo siguen, lo van a seguir siguiendo, van a seguir viendo sus cosas y todavía hay mucho material sin editar, imaginate”, adelantó con orgullo.

Al momento de definir el perfil laboral de su hijo, Michelle lo describió como un profesional meticuloso y sumamente consciente de lo que hacía frente a la cámara. “Era un tipo muy profesional, muy puntilloso con el laburo”, subrayó.

Despedida de Gaspi en el Obelisco Foto: Diario El Norte

Con respecto al estilo de humor que lo hizo conocido en las plataformas digitales, trazó una distinción que consideró central para entender su obra. “La transgresión era una transgresión cuidada, muy cuidada”, aclaró, y anticipó que el paso de los años pondrá en valor su trabajo: “Con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta qué tan de vanguardia fue su humor y su mirada”.

El momento más álgido de la entrevista televisiva se dio cuando el cronista le preguntó qué creía que había pasado, si fue una negligencia o hubo otra cosa detrás de la tragedia. Michelle respondió sin pausas: “Te contesto con la misma libertad de Gaspi. Me chupa un reverendo huevo lo que fue. Yo lo único que sé es que él no está más y me chupa un huevo si fue un atentado”.

De esta manera, descartó de plano la teoría del atentado que circuló en redes en los días posteriores al accidente y advirtió sobre los riesgos económicos y políticos de seguir alimentando esa hipótesis de forma irresponsable. “Si seguimos hablando de que fue un atentado, va a venir un montón de gente que va a dividir las aguas y se van a aprovechar de esa situación y van a empezar a decir: ‘Ay, estamos recaudando plata para sostener esto de la teoría del atentado’”, alertó con indignación. Y fue tajante al respecto: “No corresponde. No era el deseo de Gaspi. Me parece que esto es ir totalmente irrelevante”.

El cierre del móvil lo reservó exclusivamente para los seguidores que acompañaron el proyecto de su hijo desde el primer momento. “Mi hijo ya no está. Quedan tres millones de personas hermosas que quieren seguir sonriendo y quieren seguir pasándola mejor porque la pasan mal”, reflexionó. Finalmente, Michelle sintetizó en pocas palabras lo que consideró que fue la verdadera y gran misión de Gaspi en la vida de sus fanáticos: “Alegrarles un poquito el día, la vida y tratar de mejorar”.

Cómo murieron Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree

Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, murió en el trágico choque entre dos helicópteros el pasado domingo en Río de Janeiro, Brasil. Además, el cantante estadounidense Oliver Tree también figura en el manifiesto de vuelo junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de “Life Goes On” y “Miss You” dio un multitudinario concierto en la ciudad de San Pablo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

Así fue el choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi. Video: X

La colisión de dos helicópteros en la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó un saldo de seis personas fallecidas.

En una aeronave se encontraba el piloto junto a cuatro pasajeros, mientras que en el segundo helicóptero fue hallada la sexta víctima. Uno de los vehículos se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte autos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.